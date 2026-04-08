與 전북 경선 ‘예정대로’…이원택 “식대 대납 의혹은 정치공작”

이원택 "개인 식비 지불 후 이석…명백한 조작이자 흑색선전" 반박

與 지도부 "개인 혐의 확인 안 돼"…김슬지 도의원 감찰은 계속 진행

PYH2026040106600005500_P4 0 전북특별자치도지사 출마 예정자인 더불어민주당 이원택 의원이 지난 1일 전북도의회에서 기자회견을 하고 있다. /연합

더불어민주당 전북도지사 경선 후보인 이원택 의원이 자신을 둘러싼 '식대 대납 의혹'을 전면 부인하며 수사 당국에 진실 규명을 촉구한 가운데, 당 지도부는 이 후보에 대한 직접적인 혐의가 발견되지 않았다며 경선을 원안대로 강행하겠다고 8일 밝혔다.이 후보는 이날 기자회견을 열고 해당 의혹에 대해 "기본적인 사실 확인조차 되지 않은 허위이며 조작"이라고 말했다. 그는 "당시 자리는 청년들의 요청으로 마련된 정책간담회로, 누구에게도 식사비 결제를 요구하거나 대납을 지시한 사실이 없다"며 "저와 수행원의 개인 식사 비용은 식당에 별도 지불했으며 간담회가 완전히 종료되기 전에 먼저 자리를 떠났다"고 설명했다.이 후보는 경선을 하루 앞두고 불거진 의혹 제기가 '정치 공작'이라며 전북경찰청에 고발 조치했다. 그는 "경선을 혼탁하게 만들려는 낡은 정치와 비열한 흑색선전을 반드시 심판해 달라"며 "경찰은 즉각 디지털 포렌식을 포함한 폐쇄회로 CCTV 영상 확보를 통해 한 점 의혹 없이 진실을 밝혀주길 바란다"고 촉구했다.민주당 지도부는 윤리감찰단 조사 결과를 바탕으로 경선을 계획대로 진행하기로 확정했다. 강준현 의원은 이날 대구 인터불고 호텔에서 열린 현장 최고위원회의 직후 기자들과 만나 "전날부터 진행된 윤리감찰단의 조사 결과, 현재까지 이원택 후보 개인에 대한 혐의는 없었다"며 "전북도지사 후보 경선 일정은 계획대로 한다"고 밝혔다. 최고위 내부에서 '조사를 더 해봐야 한다'는 일부 이견도 있었으나, 소명 절차 등을 거쳐 이같이 결론을 내렸다는 전언이다.다만 당 지도부는 동석자에 대한 추가 조사 여지는 남겼다. 강 의원은 "김슬지 도의원에 대한 감찰은 계속 진행할 것"이라며 "추후 다른 혐의가 발견될 경우 즉각적이고 엄중한 조치를 취하겠다"고 덧붙였다.