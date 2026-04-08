삼성바이오에피스, 전 임직원 AI 교육…역량 강화 나서

전 임직원 AI 교육 실시…7월까지 단계별 진행

전용 교육장 마련…AI 기반 업무 내재화

(사진)삼성바이오에피스_임직원AI역량강화_01(교육현장) 0 삼성바이오에피스는 임직원 AI 역량강화를 위해 'AI 아카데미'를 개소했다. / 삼성바이오에피스

삼성바이오에피스가 임직원 인공지능(AI) 역량 강화에 나섰다. 최근 바이오업계 AI가 글로벌 경쟁력을 결정짓는 핵심 동력이 되고 있는 만큼, 임직원 대상 AI 교육을 적극 추진하겠다는 방침이다.삼성바이오에피스는 인천 송도 사옥 내에 AI 전용 교육 공간 'AI 아카데미'를 마련하고, 이달부터 오는 7월까지 약 1000명의 전 임직원을 대상으로 교육을 진행한다고 8일 밝혔다. 삼성바이오에피스가 전사 차원의 AI 교육을 시행하는 것은 이번이 처음이다.삼성바이오에피스는 인천 송도 사옥 내 AI전용 교육장 'AI 아카데미'를 구축했다. 임직원들이 상시 관련 교육을 받고 학습할 수 있는 환경을 조성했다는 설명이다.교육 내용은 AI 이론과 실습으로 구성되며 1인당 최소 7시간 이상 이수해야 한다. 생성형 AI 활용법, 직무별 AI 모델 설계, 업무 자동화 등이 주요 커리큘럼이다.교육은 일회성에 그치지 않는다. 삼성바이오에피스는 AI 전담 조직(AI팀) 주관의 태스크포스(TF)를 꾸려 각 본부와 팀별 맞춤형 'AI 에이전트' 개발도 추진할 계획이다. AI를 단순 보조 도구가 아닌 업무 전반에 내재화하겠다는 구상이다.이와 함께 디지털 트윈 기술을 활용한 의약품 개발 기간 단축, 자체 AI 인프라 구축, 외부 파트너사와의 협력을 통한 AI 기반 신약 후보물질 발굴 등도 병행하고 있다.강대성 삼성바이오에피스 피플팀장(상무)은 "AI 관련 기술을 통한 임직원들의 역량 향상이 회사의 근원적 경쟁력 강화로 이어질 수 있도록 지속 노력할 것"이라고 밝혔다.