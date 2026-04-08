주호영 “항고심 보고 거취 판단…선거 최대 장애물은 장동혁”

기자회견하는 주호영 의원<YONHAP NO-4080> 0 6·3 지방선거를 앞두고 국민의힘 대구시장 후보 경선에서 컷오프(공천 배제)된 6선 주호영 의원이 8일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 있다. /연합

국민의힘 대구시장 경선에서 컷오프(공천배제)된 주호영 의원은 8일 "항고심 판단을 끝까지 지켜본 뒤 제 거취에 대한 최종 판단을 내리겠다"고 밝혔다.주 의원은 이날 오전 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "이번에 바로 잡지 못하면 제2, 제3의 주호영 사례가 계속 나올 것"이라며 이같이 말했다.주 의원은 "제 개인의 유불리 문제가 아니다. 우리 당은 원칙없는 공천, 사심이 개입된 공천으로 이미 두 차례 선거에 참패했다"며 "이번에도 지도부는 비겁하게 당 뒤에 숨어서 책임 없는 공관위원장을 데려와 온갖 사고를 치고 잠적하는 일을 되풀이하고 있다"고 비판했다.이어 "제도보다 사심이 앞선 공천은 분열을 낳고 민심을 떠나게 하며 보수를 무너뜨렸다"며 "이번 문제를 여기서 덮으면 같은 공천 횡포와 절차 파괴가 앞으로도 반복될 수밖에 없다"고 우려했다.특히 주 의원은 "항고심 판단을 기다린다고 해서, 이번 공천 난맥상과 장동혁 체제의 책임을 덮고 가겠다는 뜻은 결코 아니다"고 했다.주 의원은 장동혁 대표를 향한 비판의 수위를 끌어올렸다. 그는 "장 대표에게는 공천 실패 책임을 물어야 한다"며 "살신성인과 선당후사를 말하려면 장 대표가 먼저 결단해야 한다. 지금 우리 선거의 가장 큰 장애물은 장동혁 체제"라고 비판했다.아울러 "장동혁 당을 인정할 수 없다. 이런 공천 구조를 만든 세력과도 타협하지 않겠다"며 "제가 지키고 싶은 것은 특정인의 체제가 아니라 보수의 가치와 당의 정신, 당원들의 피와 땀이 배인 국민의힘"이라고 강조했다.주 의원은 장 대표를 향해 새로운 지도체제 구성을 촉구했다. 그는 "비상대책위원회든 선거대책위원회든 당을 세울 새로운 책임체제를 즉각 구성하라"며 "지금 필요한 것은 버티기가 아니라 결단"이라고 했다.그러면서 "더 쉬운 길이 아니라 더 무거운 길을 택하겠다"며 "대구의 명예를 지키고 보수의 가치를 살리기 위해 더 낮은 곳에서 치열하게 싸우겠다"고 덧붙였다.