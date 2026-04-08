SK이노베이션 울산CLX, 사회복지시설에 유류비 1억원 지원

총 103개 복지시설에 주유상품권 지원

유류비 부담 해소…복지 서비스 연속성 확보

사진자료 0 8일 울산CLX에서 진행된 전달식에 참석한 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. 박정원 SK에너지 CLX경영지원실장(왼쪽에서 첫번째), 양호영 울산사회복지공동모금회 사무처장(오른쪽에서 두번째)./SK이노베이션

SK이노베이션 울산콤플렉스(울산CLX)는 고유가 상황 속 어려움을 겪고 있는 지역 사회복지 현장을 돕기 위해 사회복지시설 유류비 1억원을 지원한다고 8일 밝혔다.이날 울산CLX에서 열린 전달식에는 박정원 SK에너지 CLX경영지원실장, 양호영 울산사회복지공동모금회 사무처장을 비롯해 울산장애인주간이용시설협회, 울산재가노인복지협회, 지역아동센터연합회 관계자들이 참석했다. 이번 지원금은 울산장애인주간이용시설협회 소속 42개소, 울산재가노인복지협회 소속 18개소, 지역아동센터연합회 소속 43개소 등 총 103개 복지시설에 주유상품권으로 지원된다.울산CLX에 따르면 거동이 불편한 장애인들을 위해 매일 자택과 복지시설 사이를 운행하는 장애인 주간이용시설 차량은 하루 10여곳 이상을 방문, 약 100km를 이동한다. 여기에 홀로 지내는 위기 노인들에게는 방문 요양과 목욕 서비스를 제공하는 재가노인복지시설, 방과 후 돌봄이 필요한 아이들을 등·하원시키는 지역아동센터 역시 매일 평균 30km 이상을 오간다. 하지만 최근 글로벌 정세 불안정으로 국내 고유가 사태가 지속되면서 이것이 곧 유류비 부족으로 이어지고, 사회복시자들의 활동 위축으로 번지며 어려운 상황에 놓이게 됐다.울산CLX와 사회복지공동모금회는 이번 지원금을 통해 지역사회 복지시설이 겪고 있는 유류비 부담을 실질적으로 해소하고, 복지 서비스의 연속성을 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있다.재가노인복지시설 관계자는 "혼자 사시는 어르신들을 매일 찾아뵙는 것이 일인데, 기름값 부담으로 방문 횟수를 줄여야 하는 건 아닌지 걱정이 컸다"며 "SK에서 먼저 현장의 어려움을 알아주시고 유류비를 지원해주셔서 정말 감사하다"고 전했다.박정원 SK에너지 CLX경영지원실장은 "전 세계가 고유가로 고통을 받고 있지만, 누구보다도 큰 고통을 받는 사람들은 사각지대에 놓인 어려운 이웃들"이라며, "SK는 앞으로도 지역사회 곳곳의 어려움을 세심하게 살피고 복지 사각지대를 없애기 위한 상생을 실천하는 데 앞장서겠다"고 말했다.한편 SK이노베이션은 지역 농산물 구매 캠페인, 릴레이 헌혈캠페인, 결식제로 캠페인 등을 통해 사회안전망 구축에 적극 나서고 있다.