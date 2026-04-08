농심, 모스크바 거점 구축…러시아 공략 속도

유럽 이어 러시아 진출…유라시아 거점 확대

2030년 러시아 매출 3000만달러 목표

프리미엄 전략·유통망 확대로 시장 공략

농심 해외법인 세계지도 그래픽 이미지 (러시아법인 포함) 0 농심 해외법인 세계지도 그래픽./농심

농심이 지난해 유럽 법인 설립에 이어 올해 러시아 모스크바에 현지 판매법인을 세우며 글로벌 영토 확장에 박차를 가한다. 네덜란드에 유럽 거점을 마련한 지 약 1년 만에 유라시아 대륙의 요충지인 러시아까지 직접 진출하며 세계 시장 공략의 보폭을 넓히는 모습이다.8일 농심은 오는 6월 러시아 모스크바에 현지 판매법인 '농심 러시아(Nongshim Rus LLC)'를 설립한다고 밝혔다. 이는 지난해 3월 네덜란드에 '농심 유럽(NONGSHIM EUROPE B.V.)' 법인을 세운 지 1년 1개월 만의 신규 법인 출범이다. 고성장하는 러시아, 독립국가연합(CIS) 시장을 본격적으로 공략해 유라시아 전역으로 'K-라면'의 영향력을 확대하겠다는 전략이다.러시아 라면 시장은 최근 가파른 성장세를 보이고 있다. 시장조사기관 유로모니터에 따르면 러시아 라면 시장은 2030년까지 연평균 10%대의 고성장을 거듭하며 약 10억5000만 달러(약 1조4000억원) 규모에 달할 것으로 전망된다. 특히 지난해 러시아의 한국 라면 수입액은 5200만 달러로 전년 대비 58%나 급증했다. 현지 내 한류 열풍과 함께 한국 식품에 대한 선호도가 최고조에 달했다는 분석이다.농심은 현지 주류를 형성하는 70~100루블대의 중저가 제품군과 차별화된 전략을 펴기로 했다. 200루블 이상의 '프리미엄 시장'을 집중 공략해 수익성과 브랜드 가치를 동시에 잡겠다는 계획이다. 법인이 들어설 모스크바는 러시아 전체 경제력의 70% 이상이 집중된 핵심 거점이다. 농심은 이곳을 시작으로 서부 시장을 우선 선점한 뒤, 현지 파트너사들과 협력해 중부와 극동 권역까지 영업망을 촘촘히 넓힐 방침이다.유통 채널 확보에도 속도를 낸다. X5, 마그니트(Magnit) 등 러시아 전역을 아우르는 대형 연방 체인 유통사에 입점을 확대하는 동시에 오존(Ozon)과 와일드베리즈 등 대표 이커머스 채널에 공식 브랜드관을 구축한다. 이를 통해 광활한 영토에 따른 물리적 공급 한계를 온라인 채널로 보완할 계획이다.제품 공급은 올해 하반기 완공 예정인 부산 '녹산 수출전용공장'이 맡는다. 농심은 첨단 생산 기지인 녹산공장을 통해 신라면뿐만 아니라 현지 선호도가 높은 너구리, 김치라면 등을 공급할 예정이다.이번 러시아 법인 설립을 기점으로 2030년까지 현지 법인 매출 3000만 달러(약 440억원)를 달성하겠다는 목표다. 현지 법인을 중앙아시아와 CIS 국가로 뻗어 나가는 전략적 수출 허브로 육성해 글로벌 매출 성장의 새로운 동력으로 삼을 계획이다.농심 관계자는 "러시아는 유럽과 아시아를 잇는 요충지이자 라면 소비량이 급증하는 매력적인 시장"이라며 "러시아 법인을 기반으로 CIS 등 인접 시장까지 사업을 확대해 2030년 목표 달성에 나설 것"이라고 말했다.