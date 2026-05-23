李대통령 만난 文 “국민성장펀드 마감돼 놓쳤다”

추도식 참석 전 권양숙 여사·文부부와 차담

李 "경제 회복 위해 국민들 애써"…김해 시장 방문

권양숙 여사와 악수하는 이재명 대통령 0 이재명 대통령이 23일 경남 김해시 봉하마을에서 열린 고 노무현 전 대통령 서거 17주기 추도식에서 권양숙 여사와 악수하고 있다. /연합뉴스

헌화하는 문재인 전 대통령 부부 0 문재인 전 대통령과 김정숙 여사가 23일 경남 김해 봉하마을에서 열린 고 노무현 전 대통령 서거 17주기 추도식에서 헌화하고 있다. /연합뉴스

이재명 대통령과 김혜경 여사는 23일 오후 고(故) 노무현 전 대통령 서거 17주기 추도식에 참석하기 전 노 전 대통령의 부인인 권양숙 여사, 문재인 대통령 부부 등과 환담을 나눴다.노 전 대통령 사저에서 진행된 이날 환담에는 노 전 대통령 장남 노건호씨와 차성수 노무현재단 이사장, 강훈식 대통령비서실장 등도 함께했다.권 여사는 이 대통령 부부가 이날 추도식 참석 전 김해 진영읍에서 점심 식사를 한 것을 두고 "역시 이재명 대통령답다고 생각했다. 지역 경제에도 도움이 되고 주민들도 무척 반가워했을 것"이라고 말했다고 안귀령 청와대 부대변인이 서면 브리핑으로 전했다.문 전 대통령은 주가 상승 등 이 대통령의 경제 회복을 위한 노력에 대해 높이 평가했고, 이 대통령은 "국민 모두가 함께 힘을 모아 애쓰고 있다"고 화답했다.또 전날 출시된 국민참여형 국민성장펀드와 관련해 "출시 첫날 온라인 판매 물량이 완판됐다는 소식을 들었다"며 "나도 가입해보려 했는데 순서가 오기 전에 마감돼 놓쳤다"고 말해 배석자들이 웃었다.권 여사는 김혜경 여사에게 "너무 잘하고 있다"며 덕담을 건넸고, 김 여사는 "여사님들께서 어떻게 역할을 해 오셨는지 많이 찾아보고 배우고 있다"고 화답했다.이날 환담은 당초 예정된 시간을 넘겨 약 30분가량 이어졌다고 안 부대변인은 전했다.권 여사는 환담을 마무리하며 "늘 고맙게 생각하고 있다"며 "해마다 봉하마을을 찾는 시민들이 점점 늘어나는 모습을 볼 때마다 감사한 마음이 든다"고 말했다.한편 이 대통령 부부는 노 전 대통령 추도식 참석 후 김해 외동전통시장을 방문해 시민들을 만났다.