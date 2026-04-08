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국힘 서울시의원 경선 곳곳서도 ‘잡음’…‘깜깜이 단수공천’ 수면 위로

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김채연 기자

승인 : 2026. 04. 08. 16:03

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국민의힘 공천 갈등이 지자체장을 넘어 서울시의원 경선으로까지 확산하고 있다. 경선 없이 후보를 한 명만 내는 '깜깜이 단수 공천'이 이어지며 검증 기회조차 없이 컷오프(공천 배제)된 예비후보들의 반발이 거세지고 있다.

특히 '고액 후원', '갑질' 등 각종 의혹이 불거진 후보들이 단수 공천되면서 서울시당 공관위의 후보 검증 기능이 제대로 작동했는지에 대한 의문도 제기되고 있다. 이와 함께 공관위의 구조적 편향성에 대한 지적이 이어지며 특정 정치인을 중심으로 공관위가 '사당화'된 게 아니냐는 당 안팎의 우려 목소리도 나온다.

8일 정치권에 따르면 단수 공천으로 컷오프된 서울시의원 예비후보들의 반발이 연일 이어지고 있다. 국민의힘 서울 광역시당 송파구 제1선거구(풍납1·2동, 잠실4·6동) 공천에서 컷오프된 김규남 서울시의원은 8일 기자회견을 열고 "우리 당이 강조해 온 '시스템 공천'이 권력과 이해관계의 결합 속에서 심각하게 훼손됐다"고 주장했다. 서울시당 공관위는 송파구 제1선거구에 김 의원을 배제하고 세무사 출신의 윤유진 송파갑 공약추진단장을 단수 공천했다.

이에 대해 김규남 의원은 "특정 기업 회장의 고액 정치 후원이 박정훈 의원(송파갑 당협위원장)과 배현진 의원(서울시당위원장)에게 이뤄진 이후 해당 기업의 등기 임원이 박 의원의 공약 추진 단장으로 발탁됐고, 이후 단수 공천까지 이뤄졌다"며 "후원과 인사, 그리고 공천 과정 간의 연관성 여부에 대해 박 의원은 주민들 앞에 분명하고 투명하게 설명해야 한다"고 주장했다.

광진구 제4선거구(자양3,4동. 화양동)에서 컷오프된 김혜영 서울시의원도 서울시당 공관위에 재심을 청구하며 정면 대응에 나섰다. 서울시당 공관위는 지난 1일 광진구 제4선거구에 '갑질' 논란이 불거졌던 전은혜 광진구의회 의장을 단수 추천했다.

김혜영 의원은 8일 본지와의 통화에서 "갑질 논란에도 불구하고 단수 추천이 이뤄진 데 대해 지역 주민과 당원들 사이에서 문제 제기가 이어지고 있다. 서명 운동도 진행되고 있는 상황"이라며 "갑질은 당규상 공천 배제 사유에 해당한다. 클린공천지원단에 관련 제보를 접수했고, 현재 결과를 기다리고 있다. 만일 이를 무시하고 후보를 번복하지 않으면 논란이 적지 않을 것"이라고 말했다.

이 같은 반발은 공관위의 구조적 편향성 논란으로 번지고 있다. 공관위 구성 과정에서 특정 정치인과 직·간접적으로 연결된 인사들이 다수 포함된 점과 맞물려 '절차적 공정성'을 기대하기 어려운 구조라는 지적이다.

김규남 의원은 "서울시당 위원장이자 공관위원장을 겸하고 있는 배현진 의원이 공관위 구성 권한을 행사하는 과정에서 자신과 직·간접적으로 연결된 인사들이 다수 포함돼 (공천의) 독립성과 공정성이 심각하게 훼손되고 있다"고 주장했다. 그는 "특정 정치인의 인맥 네트워크처럼 보인다는 점에서 '사당화' 우려마저 제기되고 있다. 사실상 '권력형 공천 구조'"라고 지적했다.

김혜영 의원의 공천 배제 배경을 두고도 과거 배현진 의원이 주도한 한동훈 전 대표 제명 반대 '연판장' 성명에 참여하지 않은 점이 영향을 미친 것 아니냐는 주장도 일각에서 제기된다. 이에 대해 김 의원은 "공관위가 사당화 조직이 아니지 않느냐. 어려운 시기일수록 공정한 공천이 이뤄져야 한다"고 말했다.
김채연 기자

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