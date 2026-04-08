아모레퍼시픽, 아마존 세일서 매출 201%↑…북미 존재감 확대

일리윤·미쟝센 실적 견인…신규 브랜드도 세 자릿수 성장

[보도사진] 미쟝센 페퍽트 세럼 연출 이미지_260408 0 미쟝센 '페퍽트 세럼'./아모레퍼시픽

아모레퍼시픽이 미국 아마존의 대형 할인 행사에서 역대급 실적을 기록하며 북미 시장에서 존재감을 확대했다.8일 아모레퍼시픽은 지난달 25일부터 7일간 진행된 아마존 '빅 스프링 세일'에서 전년 동기 대비 전체 매출이 201% 성장했다고 밝혔다. 빅 스프링 세일은 프라임 데이, 블랙 프라이데이와 함께 아마존의 주요 쇼핑 기간으로 꼽히는 행사다.실적은 주요 브랜드인 일리윤과 미쟝센이 견인했다. 일리윤은 전년 대비 384%의 매출 신장률을 기록했다. 대표 제품인 '세라마이드 아토 집중 크림'을 4만 개 이상 판매하며 페이셜 모이스처라이저 부문 3위에 올랐다. 미쟝센 역시 매출이 237% 증가했으며, '퍼펙트 세럼'은 헤어 스타일링 오일 부문 1위를 차지하는 성과를 거뒀다.아직 북미 시장에 공식 진출하지 않은 브랜드들의 도약도 두드러졌다. 아모레퍼시픽은 전문의, 인플루언서와의 파트너십을 강화하고 SNS를 활용한 마케팅을 펼쳐 브랜드 인지도를 높였다. 이러한 전략에 힘입어 라보에이치는 매출이 8149% 증가했다. 롱테이크(347%), 아윤채(208%), 에스쁘아(191%) 등도 나란히 세 자릿수 성장률을 기록했다. 라이프스타일 브랜드 오설록은 '삼다꿀배티'가 프루트 티 부문 1위에 오르며 뷰티 외 카테고리 확장 가능성을 보여줬다.아모레퍼시픽 관계자는 "이번 행사를 통해 미국 현지 고객들의 피부 고민을 해결하는 고기능성 K-뷰티 제품의 경쟁력을 확인했다"며 "신규 고객 유입이 크게 늘어난 점이 매우 고무적"이라고 말했다. 이어 "행사 성과를 바탕으로 확보한 고객 데이터를 활용해 오는 6월 예정된 연중 최대 행사 '아마존 프라임 데이'에서 브랜드 입지를 더욱 강화하고 북미 시장 공략을 확대해 나갈 계획"이라고 덧붙였다.