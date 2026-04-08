“배너 제작비 90% 절감”…제일기획, ‘베리에이드’ 솔루션 도입

베리에이드 솔루션 화면_배너 편집 0 베리에이드 솔루션 화면 이미지./제일기획

제일기획이 AI 기술을 접목한 배너 이미지 베리에이션(변형) 자동화 솔루션 '베리에이드'를 도입했다.8일 제일기획에 따르면 베리에이드는 제일기획이 아이디어를 제공하고, AI 비주얼 콘텐츠 전문기업 드랩이 개발한 솔루션이다. 다량의 온라인 배너 광고를 매체와 규격에 맞춰 변형하는 과정에서 발생하는 인력과 비용을 효율화하기 위해 구축됐다.드랩의 자체 시각언어모델(VLM) 기술이 접목된 베리에이드 솔루션은 간단한 조작만으로 어떠한 형태의 배너 광고든지 매체별 가이드라인에 맞춰 변형·생성할 수 있다. 원본 배너 속 텍스트, 이미지 등 구성 요소를 정밀하게 파악해 매체 규격에 맞춰 최적의 레이아웃을 완성하는 것이 특징이다.구글, 네이버, 메타, 카카오 등 주요 매체의 80여개 광고 규격에 최적화된 결과물을 자동 생성하며, 수동 편집 기능도 지원한다. 특히 국내 네이버, 카카오의 모든 광고 지면에 최적화된 베리에이션 솔루션은 베리에이드가 최초다. 자체 테스트 결과 베리에이드 솔루션으로 자동 생성한 배너 광고물은 100%에 가까운 안정적인 검수 통과율을 기록했다.베리에이드 솔루션 활용시 배너 1건당 평균 제작비가 90% 이상 절감되는 등 광고 제작에 투입되는 시간과 비용을 획기적으로 줄일 수 있다. 제일기획은 기존 광고주 프로젝트에 베리에이드 솔루션을 활용하는 한편, 향후 드랩과 국가별 미디어 환경에 최적화된 해외향 서비스를 마련해 해외법인에 도입할 계획이다.제일기획은 "앞으로도 최신 테크놀로지와 데이터 등을 결합한 솔루션을 지속적으로 도입해 기업들의 마케팅 효율성과 확장성을 강화하는 데 기여하겠다"고 밝혔다.