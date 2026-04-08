아누아, 유럽 아마존서 매출 8배 급증…글로벌 경쟁력 입증

아누아 0 아누아 스킨케어 제품 라인업./아누아

글로벌 브랜드 빌더 더파운더즈가 전개하는 뷰티 브랜드 아누아가 유럽 시장에서 가파른 성장세를 나타냈다. 아마존 상반기 대형 프로모션에서 다수 제품이 상위권에 오르며 브랜드 경쟁력을 입증했다.8일 아누아는 최근 진행된 아마존 '빅 스프링 세일' 기간 유럽 지역 매출이 전년 대비 800% 이상 증가했다고 밝혔다. 영국과 독일을 중심으로 주요 국가에서 여러 제품이 카테고리 상위권에 진입하며 시장 내 존재감을 확대했다.특히 다양한 라인업이 고르게 판매됐다. PDRN과 트라넥삼산(TXA), 라이스, 아젤라익 등 기능성 성분을 기반으로 한 스킨케어 제품군이 고른 반응을 얻으며 최근 글로벌 뷰티 트렌드와의 접점을 확인했다.제품별 성과도 두드러졌다. '어성초 포어 컨트롤 클렌징 오일'은 해당 카테고리 1위에 올랐고, '라이스 70 글로우 밀키 토너'는 1~3위를 기록했다. '아젤라익 애씨드 세럼' 역시 상위권에 이름을 올리며 판매 호조를 이어갔다.영국 시장에서는 '어성초 77 클리어 패드'와 'PDRN 히알루론산 수분 캡슐 미스트'가 각각 1위와 2위를 차지했으며, 네덜란드에서는 5개 이상의 제품이 동시에 뷰티 상위 50위 안에 진입했다. 국가별로 특정 제품이 아닌 다수 제품이 고르게 판매된 점이 특징이다.아누아 관계자는 "여러 제품이 동시에 성과를 낸 것은 단일 히어로 제품 중심에서 벗어나 브랜드 전반의 경쟁력이 확장되고 있다는 의미"라며 "앞으로도 소비자 수요를 반영한 제품 포트폴리오를 기반으로 글로벌 시장 공략을 이어갈 것"이라고 말했다.