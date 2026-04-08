與, 고공 지지율이 ‘독’됐나… 집안싸움에 민심 이탈 경고등

오는 6월 3일 치러지는 전국동시지방선거의 D-56일인 8일 대구 서구 경덕여자고등학교에서 '새내기유권자 생애 첫 투표 약속 캠페인'이 진행되고 있다. 캠페인에서 올해 첫 투표를 앞둔 학생들이 투표 참여를 독려하는 퍼포먼스를 하고 있다. /연합