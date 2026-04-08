“김부겸이 원하는 건 다”… 정청래, ‘험지’ 대구 찾아 지원사격

金 "청년들 돌아오는 도시로 만들것"
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8일 오전 대구 북구 매천시장을 찾은 정청래 더불어민주당 대표가 상인들에게 건넨 말이다. "대구 좀 많이 도와주이소"라는 한 상인의 사투리 섞인 호소에 정 대표가 김부겸 대구시장 후보를 앞세운 거다. 또 다른 중년 여성 상인에게는 "김부겸, 이 양반 보니깐 어떻습니까"라며 옆에 있던 김 후보를 직접 인사시켜 주기도 했다.
이날 매천시장 방문부터 대구 현장 최고위원회의까지 민주당 지도부는 김 후보 지원에 집중했다. 시장 내 경매장·하역장 등 현장을 누비며 상인들과 소통하고 바닥 민심을 훑었다. 정 대표는 이 자리에서 "대구 시민들의 마음을 조금씩 조금씩 열 수 있도록 잘할 수 있는 모든 지극 정성을 다하겠다"며 "앞으로 김 후보께서도 잘 개선해 주실 것"이라고 말했다.
김 후보를 향한 민주당 지도부의 '총력 지원모드'는 현장 최고위원회의에서도 가동됐다. 정 대표는 "대구선거를 이길 유일한 필승 카드라고 생각한다. 6·3 지방선거 때마다 대구·경북 그러면 그늘진 생각부터 들었는데 이번에는 그렇지 않다"며 "김 후보께서 대구에 밝은 희망의 빛을 쏘아 올려주시기를 기대한다"고 했다. 김 후보는 이날 회의에서 정 대표가 건넨 파란색 점퍼를 입고 "대구를 살리는 데 최선을 다하겠다"고 했다.
이언주 최고위원도 "이재명 정부에서 중도 실용주의로 대구를 가장 잘 이끌어주실 분은 김부겸 후보다. 대구 발전을 위해 김 후보를 적극 지지해달라"고 강조했다.
민주당 지도부가 보수 성향이 강한 대구에 공을 들이는 배경에는 김 후보의 경쟁력이 작지 않다는 판단이 깔려 있다. 당내에선 "민주당 출신 대구시장에 대한 기대가 그 어느 때보다 크다"는 얘기가 나온다. 실제로 최근 발표된 여론조사에서는 김 후보가 국민의힘 대구시장 후보군과의 가상 양자대결에서 우위를 보인 것으로 나타났다. 여기에 김 후보가 이재명 정부의 압도적 정책 지원을 등에 업고 있는 점도 판세에 영향을 미칠 수 있는 부분이다.
김 후보는 "대구가 그동안 너무 오랫동안 멈춰 있었기 때문에 마중물이 필요하다. 국회와 정부를 설득해 예산과 정책 지원을 받아내고, 그것을 바탕으로 산업을 혁신하고 키워서 일자리를 만들어야 한다. 그래야만 스스로 성장하는 도시로 바꿀 수 있다"고 했다. 그러면서 "이재명 대통령도 대구에 중요한 약속을 했다. 정청래 대표도 무엇이든지 다 해드림 센터장이 되겠다고 했다"며 "이 약속을 시민의 삶과 연결하는 일을 하고 싶다. 정부의 약속을 대구 재도약의 밑거름으로 삼겠다. 대구를 다시 산업이 살아나고 청년이 돌아오고 사람들이 모이는 도시로 만들겠다"고 말했다.