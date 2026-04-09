OCI홀딩스, MSCI 주관 ‘2025 ESG 평가서’ 3년 연속 A 등급

2021년부터 매년 등급 상승

화학물질 안전 관리서 동종 업계 선도

[사진] OCI홀딩스 로고 0 OCI홀딩스가 MSCI 주관 '2025 ESG 평가'에서 3년 연속 A 등급을 유지했다./OCI홀딩스

OCI홀딩스가 모건스탠리캐피탈인터내셔널(MSCI)이 주관하는 2025년 ESG 평가에서 종합 A등급을 획득하며 3년 연속 A 등급을 유지했다.9일 OCI홀딩스에 따르면 회사는 해당 평가에서 2021년 BB등급을 받은 이후 2022년 BBB등급, 2023년 A등급으로 매년 등급 상승을 기록했다.MSCI는 1999년부터 매년 전 세계 상장기업을 대상으로 ESG(환경·사회·지배구조) 주요 분야와 핵심 이슈를 평가하는 가장 공신력 있고 권위 있는 기관이다. 평가등급은 CCC부터 AAA까지 총 7단계로 구분된다.이번 평가의 결과에 따르면 OCI홀딩스는 화학물질 안전 관리 분야에서 동종 업계를 선도하고 있는 것으로 확인됐다. 구체적으로 친환경·저탄소 기술 중심의 R&D 활동을 포함하는 클린테크 부문, 유해물질 배출 및 폐기물 관리 부문, 유해화학물질 단계적 퇴출 계획 및 규제 리스크 물질 식별을 위한 노력을 포함하는 화학사고 관리 부문 등에서 높은 점수를 기록했다.이외에도 재무 신뢰성 및 내부통제 적정성, 세금 회피 리스크 및 투명성 항목 등에서도 높은 점수를 받으며 지배구조 개선에 대한 지속적인 노력을 인정받았다.앞으로도 OCI홀딩스는 2024년 설립된 OCI ESG 경영협의회를 중심으로 그룹 전반의 ESG 관리 수준을 제고하고, 지속가능한 성장 기반을 강화해 나간다는 방침이다.앞서 회사는 지난 1월 서울 중구 OCI빌딩에서 국내외 12개 주요 계열사 경영진이 참석한 가운데 '2026년 정기 ESG 경영협의회'를 개최했다. 이 자리에서는 그간의 ESG 추진 성과와 현황을 공유하는 한편 계열사별 지역 및 사업 특성을 반영한 ESG 경영 목표를 발표하고 그룹 차원의 협력 가능성과 시너지 창출 방안 등이 논의됐다.OCI홀딩스 관계자는 "ESG 정보를 외부에 투명하게 공시하고 고객 및 주주 등 이해관계자와의 소통을 지속적으로 강화해 온 노력의 결과"라며 "앞으로도 글로벌 기준에 부합하는 고도화된 ESG 경영 실천을 통해 회사의 지속가능한 미래 성장의 기반을 다져 나가겠다"고 밝혔다.한편 사업회사인 OCI 주식회사 역시 지난해 9월 글로벌 ESG 평가기관인 에코바디스(Ecovadis)가 실시한 2025년 지속가능성 평가에서 상위 5% 기업에만 부여되는 골드 등급을 2년 연속 획득한 바 있다.