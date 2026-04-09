與 “국힘, 시대적 소명 거부 말라”…10일 ‘추경·정치개혁’ 압박

백승아 원내대변인 "10일 저녁 본회의서 중동발 위기 극복 추경안 강행"

"5월 초 개헌안 의결 목표"…6·3 지선 겨냥 선거제 개편 동참도 촉구

민주당 정책조정회의 입장<YONHAP NO-3644> 0 더불어민주당 한병도 원내대표를 비롯한 원내지도부들이 9일 국회에서 열린 정책조정회의에 입장하고 있다. /연합

더불어민주당이 오는 10일 본회의를 열고 중동발 경제 위기 극복을 위한 추가경정예산안 처리에 나선다. 이와 함께 5월 헌법개정안 의결과 선거제 개편을 동시에 추진하며 야당을 압박했다.백승아 원내대변인은 9일 정책조정회의 직후 백브리핑에서 추경안 처리 방침을 밝혔다. 백 원내대변인은 "10일 저녁 본회의를 열고 추경안과 10개 내외의 시급한 민생법안을 처리할 예정"이라고 설명했다. 예산결산특별위원회 조정소위 상황도 전했다. 민주당은 상임위 예비심사를 거쳐 약 3조4000억원 증액을 의결했다. 반면 국민의힘은 선심성 사업 삭감을 주장하고 있어 충돌이 예상된다.당 지도부는 민생 경제를 내세워 추경의 당위성을 강조했다. 한병도 원내대표는 "1분 1초도 아깝다"며 신속한 집행을 위해 당력을 집중하겠다고 다짐했다. 한정애 정책위의장 역시 "경제에 온기를 불어넣어야 한다"며 조속한 심사와 처리를 촉구했다.5월 초 개헌안 처리 일정도 공식화했다. 백 원내대변인은 "다음 달 4일에서 10일 사이 개헌안 의결이 있을 예정"이라며 "의결 요건인 197석을 채우기 위해 국민의힘 의원들을 계속 설득한다는 계획"이라고 했다. 한 원내대표는 "국민의힘이 끝내 개헌이라는 시대적 소명을 거부한다면 국가 미래를 가로막는 퇴행적 정당으로 역사에 기록될 것"이라고 경고했다.천준호 원내운영수석부대표는 국민의힘에 6·3 지방선거 전 선거제 개편으로 중대선거구제 확대와 광역의회 비례대표 비율 상향 동참을 촉구했다. 천 부대표는 "6·3 지방선거는 내란 종식의 분기점"이라고했다. 앞서, 전날 열린 정치개혁특별위원회는 외국인 선거권 요건 강화를 요구하는 국민의힘의 회의 거부로 파행을 겪었다.한편, 이날 안도걸 정책위 상임부의장은 중동 전쟁 경제 대응 특별위원회의 그간 활동 성과를 보고했다. 안 부의장은 "핵심 원자재 수급 안정과 민생물가 안정 등 5개 분야 긴급 대책을 마련했다"며 "4월과 5월분 대체 원유 1억1000만 배럴을 확보하는 성과를 거뒀다"고 밝혔다. 또한 "고유가 고통 분담을 위해 대기업과 중소기업 간 상생 방안을 주도했다"며 "정유사와 주유소 간 혼합 계약제로 전환하고 플라스틱 원재료 상승분을 반영한 납품단가 조정 등 의미 있는 상생 합의를 이끌어 냈다"고 강조했다.