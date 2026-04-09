닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
정치 국회·정당

민주당, ‘정원오 의혹 제기’ 국힘 김재섭에 윤리위 제소

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260409010002816

글자크기

닫기

심준보 기자

승인 : 2026. 04. 09. 11:23

민주당 "성적 대상화 및 모욕" 징계안 발의
김재섭 "성비위 침묵하더니 단체 급발진"
PYH2026040703140001300_P4
국민의힘 김재섭 의원이 지난 7일 종로구 서울경찰청 민원실 앞에서 더불어민주당 정원오 서울시장 예비후보에 대한 공직선거법 위반 관련 고발장 접수 전 발언하고 있다./연합
더불어민주당이 정원오 서울시장 예비후보의 '칸쿤 출장 의혹'을 제기한 김재섭 국민의힘 의원을 국회 윤리특별위원회에 제소했다고 9일 밝혔다.

백승아 민주당 원내대변인은 이날 민주당 정책조정회의 직후 기자들과 만나 "8일 김 의원에 대한 윤리위 징계안을 제출했다"고 말했다. 천준호 원내운영수석부대표 등 민주당 의원 25명이 발의한 징계안에는 김 의원의 발언이 형법상 모욕 및 허위사실 명예훼손에 해당한다는 내용이 포함됐다. 민주당은 징계안을 통해 "김 의원의 주장은 해당 공무원을 성적 대상화한 명백한 노동권 침해이며 헌법적 가치와 배치되는 망언"이라고 했다.

앞서 김 의원은 지난달 31일 정 예비후보가 성동구청장 재임 시절 여성 공무원과 멕시코 칸쿤으로 출장을 다녀왔고, 출장계획서에 해당 직원의 성별을 '남성'으로 허위 기재했다는 의혹을 제기했다.

김 의원은 이날 윤리위 제소에 반발하며 "민주당의 성비위에 일제히 침묵하던 의원들이 이제 와서 단체로 급발진을 하며 나를 윤리위에 제소했다"며 "칸쿤의 개가 짖어도 서울행 열차는 달린다"고 말했다.

김 의원의 의혹 제기가 당 차원 공방으로 확대되는 모양새다. 앞서 지난 1일 정청래 민주당 대표는 김 의원의 의혹 제기에 대해 당 법률위원회에 고발 등 법적 검토를 지시했었다. 정 후보와 김 의원의 상호 맞고발전도 진행 중이다. 정 후보 측이 지난달 김 의원을 공직선거법상 허위사실 공표 혐의로 고발한 데 이어, 김 의원 역시 지난 7일 정 후보를 여론조사 결과 왜곡 혐의로 경찰에 고발했다.

이에 정 예비후보 선대위 박경미 대변인은 "당선가능성이 전체 후보 중 3위인 것을 1위로 둔갑시켜 여론을 호도한 것과는 원천적으로 다른 사안"이라며 "김 의원이 끊임없이 네거티브를 펼치다가 끝내 고발이라는 헛다리를 짚었다"고 했다.
심준보 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기