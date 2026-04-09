민주당, ‘정원오 의혹 제기’ 국힘 김재섭에 윤리위 제소

민주당 "성적 대상화 및 모욕" 징계안 발의

김재섭 "성비위 침묵하더니 단체 급발진"

PYH2026040703140001300_P4 0 국민의힘 김재섭 의원이 지난 7일 종로구 서울경찰청 민원실 앞에서 더불어민주당 정원오 서울시장 예비후보에 대한 공직선거법 위반 관련 고발장 접수 전 발언하고 있다./연합

더불어민주당이 정원오 서울시장 예비후보의 '칸쿤 출장 의혹'을 제기한 김재섭 국민의힘 의원을 국회 윤리특별위원회에 제소했다고 9일 밝혔다.백승아 민주당 원내대변인은 이날 민주당 정책조정회의 직후 기자들과 만나 "8일 김 의원에 대한 윤리위 징계안을 제출했다"고 말했다. 천준호 원내운영수석부대표 등 민주당 의원 25명이 발의한 징계안에는 김 의원의 발언이 형법상 모욕 및 허위사실 명예훼손에 해당한다는 내용이 포함됐다. 민주당은 징계안을 통해 "김 의원의 주장은 해당 공무원을 성적 대상화한 명백한 노동권 침해이며 헌법적 가치와 배치되는 망언"이라고 했다.앞서 김 의원은 지난달 31일 정 예비후보가 성동구청장 재임 시절 여성 공무원과 멕시코 칸쿤으로 출장을 다녀왔고, 출장계획서에 해당 직원의 성별을 '남성'으로 허위 기재했다는 의혹을 제기했다.김 의원은 이날 윤리위 제소에 반발하며 "민주당의 성비위에 일제히 침묵하던 의원들이 이제 와서 단체로 급발진을 하며 나를 윤리위에 제소했다"며 "칸쿤의 개가 짖어도 서울행 열차는 달린다"고 말했다.김 의원의 의혹 제기가 당 차원 공방으로 확대되는 모양새다. 앞서 지난 1일 정청래 민주당 대표는 김 의원의 의혹 제기에 대해 당 법률위원회에 고발 등 법적 검토를 지시했었다. 정 후보와 김 의원의 상호 맞고발전도 진행 중이다. 정 후보 측이 지난달 김 의원을 공직선거법상 허위사실 공표 혐의로 고발한 데 이어, 김 의원 역시 지난 7일 정 후보를 여론조사 결과 왜곡 혐의로 경찰에 고발했다.이에 정 예비후보 선대위 박경미 대변인은 "당선가능성이 전체 후보 중 3위인 것을 1위로 둔갑시켜 여론을 호도한 것과는 원천적으로 다른 사안"이라며 "김 의원이 끊임없이 네거티브를 펼치다가 끝내 고발이라는 헛다리를 짚었다"고 했다.