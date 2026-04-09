‘하GPT’ 부른 李대통령 “누가 작업한다고 넘어가면 안돼”

회의 참석한 하정우 수석 0 하정우 AI미래기획수석이 9일 청와대에서 열린 국민경제자문회의 제1차 전체 회의에 참석해 있다./연합뉴스

이재명 대통령이 9일 하정우 청와대 AI미래기획수석에게 "누가 작업한다고 넘어가고 그럼 안 된다"고 말했다.이 대통령의 이 같은 발언은 더불어민주당이 하 수석을 6.3지방선거 부산 북구갑 후보로 밀고 있는 분위기를 염두에 둔 발언으로 풀이된다.이 대통령은 이날 오전 청와대에서 주재한 국민경제자문회의 1차 전체회의에서 연구개발 예산 관련 이야기를 하 수석으로부터 듣던 중 "하 GPT 이렇게 할 일 많은데 누가 작업들어오는거 같던데"라고 말했다.이 대통령의 돌발 발언에 이 대통령을 비롯한 참석자들이 모두 웃었고 하 수석은 "그러니까 말입니다 할일도 많은데. 할 일에 집중하겠습니다"라고 답했다.하수석의 부산 북구갑 영입 요구는 전재수 더불어민주당 의원이 지난 2일 부산시장 출마 선언을 하며 하 수석을 지역구 후임으로 지목한 이후 더욱 거세지고 있다.전 의원은 당시 "새로운 접근 방식과 자세, 태도를 가진 새로운 세대의 등장을 기대한다"며 "하 수석 같은 사람이 좋다"고 말했다. 조승래 민주당 사무총장도 지난 6일 하 수석을 만나 출마와 관련한 논의를 한 것으로 전해졌다.하 수석은 출마 가능성에 대해선 신중한 태도를 보였다. 그는 아시아투데이에 "당분간은 청와대에서 지금 맡은 일에 더 집중하고 싶다"면서도 "당의 요청이 너무 강하고 절박해 대통령께서 승인하신다면, 참모로서 따를 수밖에 없지 않겠느냐"고 말했다.