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KT, 차량 5부제 확대 시행

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이지선 기자

승인 : 2026. 04. 09. 11:30

[KT사진1] 차량 5부제
KT광화문빌딩 웨스트 사옥 주차장 모습./KT
KT가 정부 자원 안보 위기 대응 정책에 동참하기 위해 차량 5부제를 확대 시행한다.

9일 KT는 전국 318개 사옥을 대상으로 차량 5부제를 시행한다고 밝혔다. 기존 68개 사옥에서 5부제를 시행해왔지만 이번 조치로 250사옥이 시행 범위에 추가됐다. 국가적 에너지 수급 위기에 대응하고, 기업 차원에서 에너지 절감을 추진하기 위한 조치다.

시행 대상은 임직원 차량과 고객 등 사옥 방문 차량이며, 장애인, 임신부·유아 동승 차량, 업무용 차량, 야간 교대 근무자 등에 대해서는 예외를 적용한다.

KT는 차량 5부제 외에도 에너지 절감을 위한 다양한 노력을 이어가고 있다. 통신실 냉방 온도 최적화 솔루션과 에너지 절감 오케스트레이터, 서버 전력 최적화 솔루션 등 통신 서비스 운영 과정에서 에너지 효율을 높이는 기술들을 개발해 적용 중이다.

또한 통합관제센터를 통해 전국 KT 건물의 설비 및 에너지 사용 현황을 실시간으로 모니터링하고, 공조·조명 설비를 효율적으로 운영하는 등 에너지 절감을 적극 추진하고 있다.

KT는 "앞으로도 차량 5부제 외에도 AI 기술을 접목한 에너지 효율화 솔루션을 지속 확대해 탄소 중립 실현과 자원 안보 위기 극복에 기여하겠다"고 말했다.
이지선 기자

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