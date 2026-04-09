한병도 “대북 송금 사건 본질은 尹 정권 ‘이재명 죽이기’ 시도”

"조작 기소 특검 통해 조작 기소 전모 파헤칠 것"

"예외 없이 책임자 전원을 법 심판대에 세울 것"

이번 주내 추경 처리 강조하는 한병도 원내대표<YONHAP NO-2352> 0 더불어민주당 한병도 원내대표가 7일 국회에서 열린 원내대책회의에서 '전쟁 추경' 처리와 관련해 발언하고 있다. /연합

한병도 더불어민주당 원내대표가 쌍방울 대북 송금 사건과 관련해 윤석열 전 정권이 개입된 '기획 범죄'라고 지적했다. 당시 대통령실까지 조작 기소에 가담했다는 주장이다.한 원내대표는 9일 열린 정책조정회의에서 "연어 술 파티와 윗선 설득 녹취록 증거 조작과 진술 회유 조작 기소의 실체가 드러나고 있다. 대북 송금 조작 기소는 검사 1명의 일탈이 아니라 정권 차원의 조직적인 기획 범죄였다"고 했다.이어 "조작 기소를 위해 대통령실이 국가안보실과 국정원까지 좌지우지 움직였다는 사실이 이미 만천하에 드러났다. 윤석열의 지시 없이는 불가능한 일 아니겠냐. 사건의 본질은 윤석열 정권의 이재명 죽이기 시도였다"고 부연했다.민주당은 향후 특검을 조작 기소의 실체를 밝히고, 책임자들을 심판하겠다는 입장이다. 한 원내대표는 "국정조사 이후 조작 기소 특검을 통해 권력형 조작 기소의 전모를 끝까지 파헤치도록 하겠다. 단 한 명의 예외도 없이 책임자 전원을 법의 심판대에 세우겠다"고 강조했다.또 국민의힘을 향해선 개헌에 대한 '정치 선동'을 일으키고 있다고 비판하며, 동참을 촉구했다. 한 원내대표는 "장동혁 대표는 개헌안 내용과 무관한 대통령 연임 문제를 끌어들여 정쟁화에 나섰다. 전형적인 거짓 선동으로 국가의 미래가 어떻게 되든 말든 지금 당장의 정치적 손익이 더 중요하다는 근시안적 언사"라고 했다.그러면서 "이번 개헌안은 여야가 이견이 없는 내용으로 구성돼 있다. 국민의힘이 끝내 개헌이라는 시대적 소명을 거부한다면 국가 미래를 가로막는 퇴행적 정당으로 역사에 기록될 것이다. 정치적 유불리를 따지지 말고 개헌에 동참하기를 바란다"고 덧붙였다.