100년 바라보는 춘향제, “남원의 멋에 세계가 매혹”

제96회 남원 춘향제 30일 광한루원 일원서 개막

춘향 선발대회, 전통 공연 등 다양한 프로그램

남원 춘향제 프레스데이 012 0 지난달 31일 서울 웨스틴조선에서 열린 제96회 남원 춘향제 프레스데이의 축하공연. / 남원시 제공

남원 춘향제 프레스데이 001 0 지난달 31일 서울 웨스틴조선에서 열린 제96회 남원 춘향제 프레스데이의 축하공연. / 남원시 제공

남원 춘향제 프레스데이 004 0 지난달 31일 서울 웨스틴조선에서 열린 제96회 남원 춘향제 프레스데이의 축하공연. / 남원시 제공

남원 춘향제 프레스데이 014 0 지난달 31일 서울 웨스틴조선에서 열린 제96회 남원 춘향제 프레스데이에서 최경식 남원시장이 공연팀과 함께 축제를 소개하고 있다. / 남원시 제공

한국에서 가장 오래된 지역 축제 중 하나인 남원 춘향제가 돌아온다.올해로 96회를 맞은 남원 춘향제는 오는 30일부터 5월 6일까지 전북 남원시 광한루원과 요천변 일원에서 '춘향의 멋 세계를 매혹시키다'라는 슬로건으로 진행된다. 특히 올해는 기품과 결기, 사랑, 전통의 네 가지 주제에 따라 한국과 남원, 춘향의 '멋'을 알리는 다양한 행사가 마련됐다.먼저 기품을 주제로는 30일 메인공연장에서 글로벌 춘향 선발대회를 개최한다. 춘향제 관계자에 따르면 올해 축제에는 '원조 춘향'이 등장할 예정이다. 축하공연에는 에녹, 김나영, TIOT 등의 무대가 예정돼 있다. 이와 연계해 춘향 뷰티존과 춘향화첩 전시, 춘향한복쇼 등도 열린다.결기를 주제로는 춘향제향과 춘향카니발, 춘향단막창극 조선이야기꾼의 만담 등이 준비됐다. 춘향사랑춤, 춘향이와 몽룡이의 러브스토리, 사랑나눔 기부런, 러브온에어 보이는 라디오 등을 통해 사랑 이야기도 전한다. 전통을 이어가는 대한민국 춘향 국악대전과 광한명창, 레드불 랩&판소리 배틀, 광한루 등불행렬도 열릴 예정이다.축하공연도 풍성하다. 5월 1일 메인공연장에서 열리는 개막식의 축하공연에서는 김용빈, 김태우, 송하예 등이 무대에 오를 예정이다. 일장춘몽 콘서트도 개최된다. 5월 2일에는 '기품의 선율'을 주제로 HYNN, 존박, 노을이, 5월 3일에는 '결기의 울림'을 주제로 크라잉넛, 로맨틱펀치, 카디, 레이턴시 등이 공연를 펼친다. 5월 4일에는 국악한마당 '전통의 숨결'이 열린다. 5월 5일 일장춘몽콘서트 '사랑의 멜로디'에는 환희, 손빈아, 리센트 등이 나올 예정이다.이와 함께 가족 방문객의 체험 요소도 강화했다. 남원의 음식을 즐기는 푸드 존과 어린이들을 위한 놀이·체험 존 등을 운영한다. 댄스대회인 '스피릿춘향&몽룡파이터', 밴드대회 '풍ROCK을 울려라'도 개최된다. 남원시는 풍류 차박 캠핑, 춘향 퍼스널 패키지, 춘향 K-풍류 패키지 등 관광 상품도 개발해 남원을 찾는 내외국인들에게 제공할 예정이다.남원시는 축제 기간 셔틀버스와 주차장을 운영해 방문객들의 교통 편의를 돕는다. 셔틀버스는 도통동 방면, 남원역 방면, 관광단지 내, 노암동 방면 4개 코스로 운영된다. 임시 주차장은 남원종합스포츠타운, 노암산업단지, 춘향교~동림교, 요천쌈지공원~남원대교, 용성초주차장, 남원어울림도서관앞도로 6곳에 마련된다.앞서 남원시는 지난달 31일 서울에서 프레스데이를 열고 올해 춘향제의 방향성과 관전 포인트를 소개했다. 행사에서는 춘향 앰버서더 퍼포먼스와 춘향카니발 퍼포먼스, 제52회 춘향국악대전 대통령상 수상자인 명창 서의철의 공연 등이 펼쳐져 본 축제에서 선보일 프로그램에 대한 기대감을 높였다. 최경식 남원시장은 "춘향제는 우리의 전통문화예술을 주제로 열린 유일한 지역 축제"라며 "대한민국을 넘어 세계로 나아가는 글로벌 축제로 도약할 것"이라고 말했다.