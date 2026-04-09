“세대·시대교체” 말뿐인 野...현역 프리미엄에 청년 실종

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9일 정치권에 따르면 국민의힘의 청년 공천 사례는 경기도 일부 지역 광역의원 선거 등을 제외하면 좀처럼 찾아보기 어렵다. 광역·기초단체장 선거나 당선 가능성이 높은 핵심 지역구에선 여전히 현역 중심 공천이 두드러졌다. 당은 네 차례에 걸쳐 19명의 청년 인재를 영입했지만, 이들 역시 아직 뚜렷한 존재감을 드러내지 못하고 있다. 이 때문에 당선 가능성이 낮은 지역구나 비례대표 후순위에 배치될 가능성이 크다는 관측이 나온다.
당 지도부가 내세운 '젊은 인재' 기조가 사실상 무색해지자 수도권과 대구·경북 등 주요 지역에서는 청년 단체와 후보들의 반발도 이어지고 있다. 국민의힘 전국 17개 시도 청년위원장 협의회는 공동 성명을 내고 "청년 인재를 적극 등용해 세대 교체를 이루겠다던 당에서 정작 청년에 대한 '학살'이 자행되고 있다"고 비판했다. 이어 "타 정당 출신 인사를 '가번'에 배치하거나, 지역구를 옮길 의사가 없던 청년 후보를 동의 없이 다른 지역구 경선으로 이동시켰다"며 "현역 중심 공천을 이유로 청년 정치 신인들은 '나번'으로 밀리거나 광역의원 출마를 강요받았다"고 했다.
대구·경북 지역에서도 '청년 의무공천제' 이행과 인적 쇄신을 요구하는 목소리가 나왔다. 대구경북청년회는 지난달 29일 성명을 통해 "공관위의 소위 '안전한 선택'은 대구를 서서히 죽이는 독약이며, 시민들은 이미 분노하고 있다"며 "참신한 새 인물과 실력 있는 청년들을 전면 배치하는 용기 있는 선택만이 대구의 생존 조건"이라고 비판했다. 개별 후보의 반발도 이어졌다. 송파갑의 '유일한 청년 후보'였던 김규남 서울시의원은 지난 8일 기자회견을 열고 "청년 가산점은커녕 최소한의 검증 기회인 경선조차 박탈당했다"고 말했다.