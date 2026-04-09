“세대·시대교체” 말뿐인 野...현역 프리미엄에 청년 실종

국민의힘 장동혁 대표가 지난달 17일 국회의원회관에서 열린 당 중앙청년위원회·중앙대학생위원회·전국청년지방의원협의회 합동발대식에 참석해 송언석 원내대표 등 참석자와 구호를 외치고 있다. /연합