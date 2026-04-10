송언석 “전쟁과 무관한 사업 조정돼야”…여야 ‘3+3’ 막판 협상

추경안 타결 위해 간밤 새벽 4시까지 논의…7시반 조찬 회동

여야, 추가 협상 거쳐 오후 늦게 추경한 처리할 듯

추경안 논의를 위해 만난 여야<YONHAP NO-3186> 0 한병도 더불어민주당 원내대표(왼쪽)와 송언석 국민의힘 원내대표가 10일 서울 여의도 켄싱턴 호텔에서 추경안 관련 논의를 하기에 앞서 악수하고 있다. 이날 회동에는 여야 원내대표, 원내운영수석부대표와 예결위 간사들이 참석했다. /연합

송언석 국민의힘 원내대표는 10일 중동 전쟁과 무관한 추가경정예산(추경)안 사업은 조정돼야 한다고 밝혔다.송 원내대표는 이날 오전 국회에서 원내대책회의를 열고 "전쟁과 관계가 없는 추경은 반드시 조정돼야 한다"며 "이란의 2주간 휴전 소식으로, 당초 최소 6개월 이상 지속된다는 이번 추경의 전제가 변했다"고 말했다.그는 이번 추경에 소득 하위 70% 이하 국민에 1인당 최대 60만 원 지급, 예술인·독립영화 제작비 지원 등이 포함된 것을 두고 "부적함 사업"이라며 "그 재원은 유가 인상으로 직접적인 피해를 입은 사람을 위해 사용돼야 한다"고 강조했다.이어 "국민의힘은 화물차, 택배, 택시, 푸드트럭 종사자 등 직접적인 전쟁 피해 계층에게 핀셋 지원을 해야 된다는 점을 지속적으로 밝혀왔다"며 "나프타 수급 불안으로 어려움을 겪고 있는 자영업자에 대한 배달 용기와 포장 용기 구입 지원 사업에 직접 사용돼야 한다"고 말했다.앞서 여야는 간밤 새벽 4시께까지 예결위 간사를 통해 추경 세부 내용을 논의한 것으로 알려졌다. 이어 같은 날 오전 7시반께 조찬으로 만나 30조원 규모 추경안 타결을 위해 논의했으나, 결론을 내지 못하고 추후 논의를 이어가기로 했다.이와 관련 송 원내대표는 "여러 의견이 교환이 됐지만 아직까지 간극이 남아 있는 것 같다"며 "추경안 처리까지 시간이 많지 않은 만큼 감액 규모와 재정 총량을 신속히 정리하도록 양당 내에 의견 조율을 거치기로 했다"고 말했다.한편 노란봉투법을 시행한 지 한달이 된 것과 관련해서도 "산업현장은 이미 심각한 혼란에 빠졌다"며 "기업들은 예측가능성을 잃었고 투자 위축은 현실화될 것. 지금이라도 노란봉투법을 전면 재검토해 보완 입법에 나서고, 이재명 정부와 여당의 각성과 즉각적인 조치를 촉구한다"고 했다.