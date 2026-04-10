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정치 국회·정당

정청래 “국회의원 재보선 ‘전략 공천’ 원칙…전 지역 다 낼 것”

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김동민 기자

승인 : 2026. 04. 10. 10:19

"6·3 지방선거 공천 마무리되면 곧바로 재보선 전략 공천"
"낙선 후보들, 당선 후보 최종 승리 위해 '원팀' 협력 당부"
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더불어민주당 정청래 대표가 10일 전남 담양농협 본점에서 열린 현장 최고위원회의에 참석하고 있다. /연합
정청래 더불어민주당 대표가 6·3 지방선거 공천이 마무리되면 국회의원 재보궐 선거 공천도 빠르게 진행하겠다고 밝혔다. 전략 공천을 원칙으로 삼고 전 지역에 후보들을 내겠다는 방침이다.

정 대표는 10일 담양 현장 최고위원회의에서 이 같이 밝혔다. 그는 "국회의원 재보궐 선거는 여러 관계 상 경선이 어렵다. 전략 공천을 원칙으로 한다"며 "민주당 후보는 전 지역에서 다 출마한다"고 했다. 6·3 지방선거 공천이 일단락되면 곧바로 전략 공천에 나선다는 계획이다.

정 대표는 높은 당 지지율에 취해 있으면 안 된다고 경고했다. 그러면서 경선 과정에서 낙선한 후보들을 향해서는 최종 후보와 함께 '민주당 승리를' 위해 한 팀이 돼줄 것을 요구했다.

그는 "대통령 지지율과 함께 당 지지율도 고공행진 중이다. 오만하면 안 된다. 후보자들은 목표는 높게 자세는 낮게 항상 겸손한 자세로 유권자를 만나줄 것을 부탁드린다"며 "서울·부산 등에서 경선이 끝났다. 낙선한 후보들에게 위로의 말씀을 드린다. 이제 당선된 후보의 최종 승리를 위해 원팀으로 협력해줄 것을 당부드린다"고 말했다.

정 대표는 이날 최근 선거 운동 과정에서 대통령 사진 사용과 관련해 불거진 혼란에 대한 사과의 말도 전했다. 재발하지 않도록 지휘·감독을 철저히 하겠다는 입장이다.

정 대표는 "당내 벌어지는 모든 문제의 최종 책임은 저에게 있다. 얼마 전 후보들에게 대통령 영상·사진 관련해 공문서 지침이 내려지면서 혼란을 야기했다. 대통령께 누를 끼치지 않게 하려고 했는데, 반대로 누를 끼쳤다"며 "사과드린다"고 했다.

그러면서 "당에서 한 것이지 청와대와 협의하지 않았다. 후보들에게 오해 없길 바란다"며 "당 대표로서 재발 방지를 위해 철저히 관리하고 감독하겠다"고 부연했다.
김동민 기자

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