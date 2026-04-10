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SGI서울보증, 폴란드 바르샤바에 대표사무소 개소…5번째 해외거점

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정채현 기자

승인 : 2026. 04. 10. 14:21

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2026년 4월 7일 프랑스 크레디 아그리콜 코퍼레이트 앤 인베스트먼트 뱅크 본점에서 열린 업무협약 체결식에서, SGI서울보증 이명순 대표이사(왼쪽)와 크레디 아그리콜 코퍼레이트 앤 인베스트먼트 뱅크 디디에 가피넬 기업금융부문 대표(오른쪽)가 기념 촬영을 하고 있다. /SGI서울보증
SGI서울보증은 지난 9일 폴란드 바르샤바에서 SGI서울보증 폴란드 대표사무소 개소식을 열고 본격적인 유럽시장 공략에 나섰다고 10일 밝혔다.

이날 개소식에는 폴란드 현지 금융협회, 폴란드 및 유럽 주요 금융기관, 현지 한국기업 등 총 100여명의 내외빈이 참석했다.

행사에 앞서 이명순 SGI서울보증 대표이사는 폴란드 대표사무소에서 현판식을 갖고 SGI서울보증의 동유럽시장 진출을 알렸다. 행사는 이 대표의 기념사, 폴란드 주요 금융협회 인사의 축사와 SGI서울보증의 글로벌 비전을 담은 홍보영상 상영이 이어졌다. 이후 참석자들은 SGI서울보증의 첫 폴란드 진출을 축하했다.

폴란드 대표사무소는 하노이 지점, 두바이 중동보험관리법인(SGI MENA), 북경과 자카르타의 대표사무소에 이은 SGI서울보증의 다섯 번째 해외거점이다. SGI서울보증은 폴란드가 가진 전략적 가치와 역동적 성장성에 주목하여 유럽의 첫 번째 거점으로 폴란드를 선택했다.

SGI서울보증 폴란드 대표사무소는 유럽 진출의 전초기지로서 폴란드 및 인근 유럽 국가의 금융회사 등과의 네트워크를 구축하기 위해 노력할 계획이다.

개소식에 참석한 인사들도 한국과 폴란드 양국 각 기관 간의 협력의 필요성에 공감하는 한편, SGI서울보증 폴란드 대표사무소가 한국계 기업·금융사의 폴란드 정착에 이바지하기를 바란다는 의견을 남겼다.

한편 이번 개소식에 앞서 SGI서울보증은 지난 7일 프랑스에서 크레디 아그리콜 코퍼레이트 앤 인베스트먼트 뱅크와 업무협약을 체결했다. 크레디 아그리콜 은행이 속한 크레디 아그리콜 그룹은 총자산은 2025년 말 기준 2조 7891억 달러로, 세계 9위·유럽 3위의 글로벌 금융 그룹이다.

이명순 대표는 "SGI서울보증은 폴란드에 거점을 가진 유일한 한국 보험사로서 이번 개소식이 SGI서울보증의 글로벌 영토를 유럽으로 확장하는 역사적인 이정표가 될 것"이라며 "현지 금융당국 및 금융회사, 국제기구와의 안정적 협력관계를 바탕으로 폴란드에 진출한 한국기업들의 든든한 신용 파트너로서 글로벌 수익 확대를 위해 힘쓰겠다"고 밝혔다.
정채현 기자

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