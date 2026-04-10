여야, ‘26.2조’ 추경안 합의…‘하위 70% 지원’ 정부안 유지

저녁 10시 본회의서 의결 예정…K-패스 예산 1000억원 증액

추가경정예산안 여야 합의 뒤 기념 촬영<YONHAP NO-4517> 0 한병도 더불어민주당 원내대표와 송언석 국민의힘 원내대표가 10일 국회에서 2026년도 제1회 추가경정예산안 합의문에 서명한 뒤 기념사진을 찍고 있다. 왼쪽부터 진성준 예결위원장, 송 원내대표, 한 원내대표, 박홍근 기획예산처 장관. /연합

여야가 10일 추경 총규모를 정부안인 26조2천억원으로 유지키로 합의했다. 이번 추경안의 핵심 쟁점이었던 '전 국민 70%에 최대 60만 원 지급' 사업 예산은 감액 없이 정부안 그대로 유지된다.더불어민주당과 국민의힘 원내대표는 이날 오후 국회에서 추경안에 대한 합의문을 이같이 발표했다.여야는 한시적으로 농기계 유가연동보조금 신설과 농림·어업인 면세경유 유가연동 보조금 상향, 연안여객선 유류비 부담 완화를 지원하고, 무기질 비료지원 확대 등에 2000억 원을 반영한다.이어 K-패스를 한시적으로 50% 할인하기 위해 1000억원을, 산업과 주요 생필품 생산의 필수재인 나프타 수급 안정화를 위해 2000억을 각각 증액한다.아울러 전세버스에 유가연동보조금을 한시 지원할 수 있도록 여객자동차운수사업법 시행령을 개정하기로 합의했다.여야는 이날 오후 10시에 본회의를 열고 합의한 추경안을 의결할 예정이다.