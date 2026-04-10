국힘, 전재수 무혐의에 “면죄부 꽃길”…‘與 부적격 후보 검증 TF’ 가동

TF 위원장에 초선 서천호…재보궐 발생 시 당협 사퇴 제도화

국민의힘 긴급최고위원회의 발언하는 장동혁 대표<YONHAP NO-4714> 0 장동혁 국민의힘 대표가 10일 국회에서 열린 긴급최고위원회의에서 발언하고 있다. /연합

국민의힘이 10일 더불어민주당의 부산 시장 후보로 최종 확정된 전재수 의원을 겨냥해 '정계 은퇴'를 촉구하며 날 선 비판을 쏟아냈다. 이번 사태를 계기로 '민주당 부적격 후보자 검증 태스크포스(TF)'를 가동시킨다는 방침이다.장동혁 국민의힘 대표는 이날 오후 국회에서 긴급 최고위원회의를 열고 "전 의원이 부산시장 후보로 결정되자마자 사건 종결을 발표한 것은 정권이 나서서 꽃길을 깔아준 것"이라며 "검경 합동수사본부장이 전 의원의 선거대책위원장을 맡기로 한 것 같다"고 비판했다.장 대표는 "합수본은 전 의원이 통일교 천정궁을 찾아 까르띠에 시계와 돈을 받은 것으로 의심되는 시점까지 특정했다"며 "일부 언론 보도에 따르면 물증도 확보했다고 하는데, 받은 금액이 3000만원이 넘는지 확인할 수 없기 때문에 공소시효가 끝났다고 한다"고 지적했다.그러면서 "기가 막히게 금액을 짜 맞췄다. 검경 합동 수사라더니 알고 보니 검경 합동 권력 충견이 된 것"이라며 "3000만원 이상 뇌물죄 공소시효는 15년이다. 수사 계속해야 되지 않겠나"라고 반문했다.송언석 국민의힘 원내대표은 "유권 무죄, 무권 유죄. 권성동은 야당이니까 유죄, 전재수는 여당이니까 무죄"라며 "'공소권 없음'은 김태훈 합수본부장과 민중기 특검 합작에 의한 권력형 범죄 인멸 범죄다. 귀하들의 이름은 역사의 기억 속에 오래도록 기록이 될 것"이라고 비판했다.조광한 최고위원은 전 의원을 향해 "잘먹고 잘살기 위해 참 구차하고 구질구질하게 산다"고 말했다.국민의힘은 이날 긴급 최고위에서 민주당 부적격 후보자 검증 TF와 국회의원 재보궐선거 발생 시 해당 지역구 당협위원장의 즉각 사퇴를 제도화하는 안건도 의결했다. TF 위원장은 현 국민의힘 전략기획부총장인 초선 서천호 의원이 맡는다.박성훈 수석대변인은 재보궐 즉시 당협위원장이 사퇴하는 것과 관련해 "앞으로 별도의 최고위 의결 없이도 재보궐 사유가 발생하는 즉시 현재 당협위원장은 그 직위에서 사퇴하게 된다"며 "현재 당헌·당규에는 당원협의회 운영위원장의 사퇴는 공직선거에 출마하는 경우에 사퇴한다고 규정돼있다"고 부연했다.앞서 합수본은 이날 오전 전 의원을 둘러싼 까르띠에·불가리 등 명품 시계를 받은 의혹에 대해 '공소권 없음' 처리를 했다.