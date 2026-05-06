[백운산 오늘의 운세] 2026년 5월 6일

쥐띠
36년 오해가 길어지면 안 되는 날이다.
48년 진행 중인 일이 순조롭게 진행된다.
60년 비로소 꿈을 이루는 운세다.
72년 바라던 자리에 오르니 뿌듯하다.
84년 기다렸던 문서가 크게 빛을 본다.
96년 소원을 성취하니 기쁘다.
소띠
37년 신념을 갖고 밀어붙여야 한다.
49년 높은 지위에 오르는 날이다.
61년 만인의 관심을 한 몸에 받게 된다.
73년 목적을 달성하기 쉽지 않은 날이다.
85년 입찰 운이 있으니 기쁘다.
97년 근심이 사라지니 속 시원하다.
범띠
38년 정신적인 안정이 우선돼야 한다.
50년 기쁨이 넘치는 오후를 보낸다.
62년 강인한 신념이 빛을 발하는 날이다.
74년 부와 명예를 동시에 얻으니 기쁘다.
86년 머리 숙이지 말고 더욱 힘낸다.
98년 반가운 사람들이 찾아온다.
토끼띠
39년 고민을 마침내 해결된다.
51년 안정감과 편안함을 느낀다.
63년 대인관계의 폭이 넓어진다.
75년 행운을 얻고 소원을 성취한다.
87년 마음먹은 일이 뜻대로 안 된다.
99년 오후부터 운이 풀린다.
용띠
40년 걱정이었던 일이 빠르게 진행된다.
52년 망설임 없이 밀고 나가야 일이 성사된다.
64년 세밀한 검토가 필요하다.
76년 답답했던 문제들이 풀린다.
88년 어려움을 잘 헤쳐 나간다.
00년 원하던 곳에 취직하니 마음이 편하다.
뱀띠
41년 재물 운이 차츰 좋아진다.
53년 굳은 의지로 밀고 나가는 하루다.
65년 바라던 일이 성사되니 운수대통한다.
77년 근심이 사라지니 마음이 편안해진다.
89년 모든 일이 순조롭게 풀린다.
01년 가족 모두가 안정을 되찾는다.
말띠
42년 금전 운이 좋으니 행운이 따른다.
54년 기쁜 일이 생기는 날이다.
66년 중요한 문서 문제가 해결된다.
78년 겉으로 기분을 드러내지 않도록 한다.
90년 욕심부리면 답답하기만 하다. 02년 어려움 속에서 서서히 벗어난다.
양띠
43년 몸살감기가 회복되니 안색이 밝아진다. 55년 매매가 성사되니 웃음 가득하다.
67년 운기가 빠르게 좋아진다.
79년 계획했던 일이 성사된다.
91년 덕을 쌓으니 기쁨 가득한 하루다.
03년 주관을 뚜렷하게 내세워야 한다.
원숭이띠
32년 서쪽이나 북쪽에서 귀인을 만난다.
44년 마음을 비워야 한다.
56년 꼬였던 일이 풀리니 즐겁다.
68년 뜨거운 물과 불을 조심해야 한다.
80년 심신이 평안하지 않은 날이다.
92년 답답한 마음이 들면 밖으로 나가 빛을 본다.
닭띠
33년 아침에 상쾌하게 기지개를 켜니 기분 좋다.
45년 주변을 쾌적하게 만든다.
57년 선행을 하고 선물 받는 날이다.
69년 자신에게 잘 맞는 환경으로 이사한다.
81년 좋은 집을 만드는 운이다.
93년 그간 바라던 소원을 성취한다.
개띠
34년 불안함이 좀처럼 떠나지 않는다.
46년 물건을 분실하지 않도록 신경 쓴다.
58년 구설이 따르니 동남쪽을 피한다.
70년 힘든 일만 이어지는 날이다.
82년 마음을 새롭게 다짐하는 날이다.
94년 운이 좋으니 소망이 이뤄진다.
돼지띠
35년 적은 돈이 모여 목돈이 된다.
47년 행운이 찾아오는 날이다.
59년 인내하는 것도 큰일을 하는 것이다.
71년 가족과 간만에 좋은 시간을 보내는 운세이다.
83년 쓸데없이 시간만 낭비한다.
95년 마음을 비우면 소원을 성취한다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장