[백운산 오늘의 운세] 2026년 5월 6일

닭띠

33년 아침에 상쾌하게 기지개를 켜니 기분 좋다.

45년 주변을 쾌적하게 만든다.

57년 선행을 하고 선물 받는 날이다.

69년 자신에게 잘 맞는 환경으로 이사한다.

81년 좋은 집을 만드는 운이다.

93년 그간 바라던 소원을 성취한다.