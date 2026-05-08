[백운산 오늘의 운세] 2026년 5월 8일

쥐띠

36년 오랜만에 지인을 만나 담소를 나눈다.

48년 운이 안 풀리니 마음을 비운다.

60년 재물 운이 따르니 어깨춤을 춘다.

72년 운이 좋아 안색이 밝아진다.

84년 구설수가 사라지니 금상첨화다.

96년 구설수에서 벗어나니 금상첨화다.