[백운산 오늘의 운세] 2026년 5월 8일

쥐띠
36년 오랜만에 지인을 만나 담소를 나눈다.
48년 운이 안 풀리니 마음을 비운다.
60년 재물 운이 따르니 어깨춤을 춘다.
72년 운이 좋아 안색이 밝아진다.
84년 구설수가 사라지니 금상첨화다.
96년 구설수에서 벗어나니 금상첨화다.
소띠
37년 집안 잔치로 즐거움이 가득하다.
49년 하는 일마다 잘 풀릴 운세다.
61년 생각한 일들이 모두 잘 풀린다.
73년 뜻한 바를 이루기 힘든 날이다.
85년 외출할 때는 집안 단속을 잘 해야 한다.
97년 철저히 살펴야 근심이 줄여든다.
범띠
38년 도움을 주니 마음이 흐뭇해진다.
50년 목적 달성이 싶지 않은 날이다.
62년 선물을 받으니 가슴이 뭉클해진다.
74년 마음에 쏙 드는 일을 해낸다.
86년 힘들어도 꾹 참아내야 한다.
98년 신경질을 자주 내면 속이 상한다.
토끼띠
39년 재물 흩어지니 근심만 쌓인다.
51년 주변 사람들이 부러워하는 날이다.
63년 재물 운이 서서히 따른다.
75년 행운이 뒤늦게 찾아온다.
87년 친인척이 큰 도움을 주게 된다.
99년 좌절하지 말고 최선을 다해 노력해야 한다.
용띠
40년 추진하는 일이 쉽게 해결되지 않는다.
52년 뜻대로 이뤄지지 않는다.
64년 주어진 일에 성심껏 노력한다.
76년 꾸준히 노력하니 귀인이 찾아온다.
88년 귀인이 동남쪽에서 찾아온다.
00년 구설수에 휘 말리지 않게 주의한다.
뱀띠
41년 꼬였던 금전 운이 풀린다.
53년 근심이 오후쯤 모두 풀린다.
65년 화를 내면 또 다른 근심이 생긴다.
77년 짜증을 참으니 더욱 좋아진다.
89년 중상모략하는 자가 주변에 있으니 경계한다.
01년 미루던 일을 정확히 정리한다.
말띠
42년 짜증이 자주 생기니 성취하기 어렵다.
54년 말만 앞서 나가면 안 된다.
66년 차분한 마음으로 본분을 지킨다.
78년 올바른 행동으로 칭찬을 받는다.
90년 무슨 일이든 오래 끌면 불리하다.
02년 잔꾀를 부리면 크게 후회한다.
양띠
43년 소원을 성취한다. 55년 꼬이는 일이 풀리니 스트레스를 안 받는다.
67년 스트레스를 한 번에 날려 버린다.
79년 생각대로 일이 진행되지 않는다.
91년 느낌 좋은 하루가 된다.
03년 좋은 느낌으로 새롭게 출발한다.
원숭이띠
32년 심기가 불편하니 여행을 미룬다.
44년 금전 운이 찾아온다.
56년 매매가 성사된다.
68년 다른 일 신경 쓰지 말고 내 일에만 집중한다.
80년 꼼짝하지 않던 금전 운이 다시 움직인다.
92년 힘들고 어려워도 조금 더 힘낸다.
닭띠
33년 잠잠했던 문서 운이 조금씩 움직인다.
45년 바라던 소원을 성취한다.
57년 기다리던 금전 운이 찾아온다.
69년 다툼 수가 있으니 조심해야 한다.
81년 우울했던 기분이 오후쯤 좋아진다. 93년 가족 근심이 오후쯤 사라진다.
개띠
34년 불안감이 사라지고 심신이 안정된다. 46년 소지품을 분실할 수 있으니 조심한다.
58년 하는 일에 변동이 생길 운세다.
70년 문서 매매가 성사된다.
82년 체조를 하니 건강이 호전된다.
94년 힘들어도 꾸준히 최선을 다한다.
돼지띠
35년 심기가 불편한 날이니 주의한다. 47년 새로운 명의를 만나니 기쁘다.
59년 우왕좌왕하지 말고 신중히 대처한다.
71년 얻는 것마다 반이 줄어든다.
83년 건강하니 가족들도 환하게 웃는다.
95년 짜증을 내면 길이 더 막힌다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장