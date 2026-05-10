[백운산 오늘의 운세] 2026년 5월 10일

쥐띠

36년 밝은 기운이 집안으로 가득 들어온다.

48년 즐거운 시간이 찾아온다.

60년 소원을 성취하게 되는 운세다.

72년 좋은 분을 소개받아 즐거워하는 날이다.

84년 바라던 목적을 달성한다.

96년 바라던 일이 뜻대로 이뤄진다.