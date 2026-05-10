[백운산 오늘의 운세] 2026년 5월 10일

쥐띠
36년 밝은 기운이 집안으로 가득 들어온다.
48년 즐거운 시간이 찾아온다.
60년 소원을 성취하게 되는 운세다.
72년 좋은 분을 소개받아 즐거워하는 날이다.
84년 바라던 목적을 달성한다.
96년 바라던 일이 뜻대로 이뤄진다.
소띠
37년 마음속에 근심이 생겼다가 없어진다.
49년 귀인을 만나니 얼굴이 밝아진다.
61년 가족들과 함께하니 즐거워진다.
73년 운이 곧 풀리니 대길하다.
85년 남의 일에 간섭은 절대 금물이다.
97년 근심이 잠시 생겼다가 사라진다.
범띠
38년 가족들과 한자리에 모여 대화를 나눈다.
50년 즐거운 마음으로 새롭게 시작한다.
62년 몸살감기로 기침을 한다.
74년 묵은 문서매매가 성사된다.
86년 뜻을 이루니 마음의 안정을 찾는다.
98년 승승장구로 발전이 거듭된다.
토끼띠
39년 건강이 빠르게 회복된다.
51년 명상하니 몸과 머리가 맑아진다.
63년 문서매매가 오후 늦게 성사된다.
75년 기다리던 소식이 저녁에 들려온다
87년 생각지 않은 일로 인해 고민하게 된다.
99년 굳은 의지로 새롭게 일어선다.
용띠
40년 오랜만에 행운이 따른다.
52년 걱정 많았던 건강이 호전된다.
64년 목돈이 들어와 기쁨을 안겨준다.
76년 힘들게 얻은 행운으로 바라는 곳에 취업한다.
88년신수가크게좋아지니금상첨화다. 00년 마음에 평화로움이 찾아온다.
뱀띠
41년 무릎을 치며 환하게 웃는 날이다.
53년 집안이 행복해야 자신도 즐거워진다.
65년 차선을 추월하면 안 된다.
77년 지식을 머릿속에 쌓아 둔다.
89년 최선을 다하니 재물 운이 들어온다.
01년 화를 내면 운이 뒤로 후퇴하게 된다.
말띠
42년 집안에 경사로운 일이 생긴다.
54년 불편해도 오후가 되면 좋아진다.
66년 잠시 심란할 땐 명상을 한다.
78년 바라던 대로 소원을 성취한다.
90년 운수대통하니 발걸음도 힘차다.
02년 마음에 내키지 않는 일에는 잠시 침묵해야 한다.
양띠
43년 문서에 작은 이익이 생긴다.
55년 금전 운이 좋아지니 힘든 고비도 잘 넘어간다.
67년 서로 도와가며 협동하는 날이다.
79년 최대한 노력하니 실적도 오른다.
91년 귀인이 나타나 도움을 받는다.
03년 운수대통하니 기쁜 일이 따른다.
원숭이띠
32년 상황이 답답해지다가 다시 좋아진한다.
44년 할 일을 미루면 더 힘들어진다.
56년 혼란스러운 시기를 지나 제 자리를 찾아간다.
68년 미적미적하지 말고 적극적인 자세를 가진다.
80년 문서매매 풀리니 걱정했던 마음이 편해진다.
92년 바라던 이직 운이 따른다.
닭띠
33년 막혔던 일들이 오후부터 풀린다.
45년 바라던 일들이 이루어진다.
57년 금전 운이 좋아지니 만사가 대길하다.
69년 꼼짝 않던 금전 운이 움직이니 운수대통한다.
81년 가정이 화목해지니 근심도 사라진다.
93년 힘들어도 정신력으로 밀어붙인다.
개띠
34년 근심이 사라지니 행운이 뒤따른다.
46년 문서 변동으로 괴로운 마음이 풀린다.
58년 귀인의 도움으로 금전 운이 풀린다.
70년 주변 도움으로 어려움 들이 해소된다.
82년 마침내 소원을 성취한다. 94년 풀리지 않던 이직 운이 서서히 풀리려고 한다.
돼지띠
35년 마음먹은 대로 실천하니 형통하다.
47년 시간이 지나갈수록 운세가 좋아진다.
59년 원하는 곳으로 이사하니 대길하다.
71년 좌절하지 말고 최선을 다한다.
83년 도움이 되는 일을 찾아야 한다. 95년 힘들어도 참고 조금만 더 기다린다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장