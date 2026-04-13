[헝가리 총선] 야당 티서 압승…오르반 16년 집권 종식·개헌 권력 교체

티서 138석·피데스 55석…개헌선 돌파

EU 관계 정상화·우크라이나 대출 900억유로 집행 재개 기대

포린트화 1% 상승·국채 강세…동결 180억유로 해제·경제 회복 전망

Hungary Election 0 12일(현지시간) 실시된 헝가리 총선에서 승리한 야당 티서(Tisza·존중과 자유당)의 페테르 마자르 대표가 이날 저녁 부다페스트의 의사당 건너편 다뉴브 강변에서 진행된 승리 집회에서 연설하고 있다./AP·연합

Hungary Election 0 12일(현지시간) 실시된 헝가리 총선에서 승리한 야당 티서(Tisza·존중과 자유당)의 페테르 마자르 대표가 이날 저녁 부다페스트의 의사당 건너편 다뉴브 강변에서 진행된 승리 집회에서 국기를 들고 있다./AP·연합

TOPSHOT-HUNGARY-POLITICS-VOTE 0 빅토르 오르반 헝가리 총리가 12일(현지시간) 부다페스트의 발나 센터에서 진행된 지지자 집회에서 거수 경례를 하고 있다./AFP·연합

HUNGARY-ELECTION/ 0 12일(현지시간) 실시된 헝가리 총선에서 승리한 야당 티서(Tisza·존중과 자유당) 지지자들이 이날 저녁 부다페스트의 의사당 건너편 다뉴브 강변에서 승리 집회를 열고 있다./로이터·연합