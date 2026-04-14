교황 레오 14세 “전쟁 반대 목소리 계속 낼 것”

트럼프 비판에도 "평화·대화로 공정한 해결 모색해야"

"무고한 사람들 목숨 잃고 있어…복음 메시지 남용 안 돼"

ITALY-VATICAN-DIPLOMACY-ALGERIA 0 레오 14세 교황(오른쪽)이 13일(현지시간) 알제리 알제의 '아프리카의 성모 대성당'에서 알제리 공동체와의 만남을 마친 뒤 이동하고 있다./AFP 연합뉴스

레오 14세 교황이 도널드 트럼프 미국 대통령의 비판에도 불구하고 전쟁 반대 입장을 계속 밝히겠다고 말했다고 로이터통신이 13일(현지시간) 보도했다.로이터에 따르면 교황은 이날 알제리로 향하는 전용기에서 "전쟁에 반대하는 목소리를 계속 낼 것"이라며 "평화를 촉진하고 국가 간 대화와 다자 협력을 통해 문제의 공정한 해결을 모색해야 한다"고 밝혔다.교황은 "트럼프 대통령과 논쟁을 벌이고 싶지는 않다"면서도 "복음의 메시지가 일부 사람들에 의해 남용되는 것은 바람직하지 않다"고 지적했다.이어 "오늘날 너무 많은 사람들이 고통받고 있고, 너무 많은 무고한 사람들이 목숨을 잃고 있다"며 "누군가는 '더 나은 길이 있다'고 말해야 한다"고 강조했다.또 "교회의 메시지이자 나의 메시지는 평화를 이루는 것"이라며 "내 역할을 정치적인 것으로 보지 않는다"고 덧붙였다.교황과 트럼프 대통령의 갈등은 위험수위에 다다랐다.시카고 출신인 교황은 최근 미국과 이스라엘의 이란 공격을 비판하며 '전쟁의 광기'를 언급하는 등 반전 메시지를 지속해서 내고 있다.교황의 강도높은 비판이 이어지자 트럼프 대통령은 전날 "범죄 대응에 약하고 외교적으로도 문제가 있다"며 교황을 직격했다.교황은 알제리를 시작으로 아프리카 4개국 순방에 나서며, 이번 일정에서도 평화와 종교 간 공존 메시지를 강조할 것으로 전망된다.