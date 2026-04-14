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블랙야크, 한여름에도 ‘달라붙지 않는’ 바람막이 출시

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차세영 기자

승인 : 2026. 04. 14. 09:39

'에어 텍스쳐드 자켓' 선봬
[사진 자료 1] 블랙야크 '여성용 에어 텍스쳐드 자켓(라이트 핑크)' 제품컷
블랙야크 '여성용 에어 텍스쳐드 자켓(라이트 핑크)' 제품컷. / 블랙야크
아웃도어 브랜드 블랙야크가 다가오는 무더위에 대비하기 위한 여름 바람막이 '에어 텍스쳐드 자켓'을 출시했다고 14일 밝혔다.

'남성용 에어 텍스쳐드 자켓'은 초경량 홑겹 원단 표면에 요철감 있는 텍스쳐를 더한 것이 특징이다. 덥고 습한 여름 날씨에도 피부에 달라붙지 않아 산뜻하게 착용할 수 있다는 설명이다. 안감에는 스웨덴 폴리진(Polygiene)의 항균·소취 기술을 적용해 장시간 착용에도 쾌적함을 유지해 주며, 히든 포켓을 활용한 패커블 시스템을 통해 간편하게 휴대 및 보관할 수 있도록 했다.

'남성용 택티컬 에어 텍스쳐드 자켓'도 함께 출시했다. 화이트 컬러에는 햇빛을 받으면 시크릿 패턴이 드러나는 변광 디테일을 적용했으며, 믹스 컬러에는 암벽을 형상화한 패턴을 전판에 담아 아웃도어 감성을 강조했다.

'여성용 에어 텍스쳐드 자켓'은 남성용과 동일한 고기능성 소재에 루즈핏 크롭 스타일을 더해 트렌디한 실루엣을 구현했다.

블랙야크 관계자는 "여름이 더욱 빠르고 길어짐에 따라 무더위에도 시원함을 유지해 주는 블랙야크만의 차별화된 기술력이 접목된 기능성 아이템의 수요가 높아지고 있다"며 "특히 에어 텍스쳐드 자켓은 스타일은 물론 경량성, 휴대성, 쾌적한 착용감까지 모두 갖춘 만큼, 여름철 활용도 높은 바람막이로 주목받을 것"이라고 말했다.
차세영 기자

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