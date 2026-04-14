1분기 ‘산재사망’ 역대 최저…전년 대비 17.5% 감소

노동부, 1분기 재해조사 대상 사망사고 발생 현황 발표
이는 사업주가 안전 보건 조치 의무 등을 이행하지 않아 발생하는 산재 사망 사고를 집계한 것으로 사업장에서 발생한 사망 사고 중 사업주의 법 위반이 명백히 없는 경우는 제외된다. 업종별로는 건설업에서 39명(39건)으로 32명(24건) 감소세를 보였으며 기타업종도 22명(20건)으로 15명(17건) 줄었다.
다만, 제조업은 사망자가 52명(39건)으로 23명(10건) 증가했다. 제조업 사망자는 지난달 20일 발생한 대전 자동차 부품공장 화재사고(사망자 14명)를 제외해도 증가했다. 규모별로는 모든 규모에서 사고사망자와 사망사고가 줄었으며 5인(5억원) 미만도 28명(28건)으로 15명(15건) 감소했다. 업종·규모별는 50인 미만(50억원 미만 건설 현장) 소규모 사업장에서 사망자도 많이 줄었다.
이민재 산업안전보건정책실장은 "지난해부터 건설업이 업황이 어려워지면서 소규모 건설현장 산재 사망이 늘었는데 지방정부, 관계부처, 민간 기관과의 협업 강화 등이 일정 부분 영향을 미친 것으로 보인다"면서 "산재 이력 등을 기반으로 선정한 고위험 사업장 약 10만 개소 대상으로 전수 조사 및 점검·감독을 연계하는 등 관리 강화에 나설 예정"이라고 말했다.