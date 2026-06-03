與 공천 후폭풍·野 참패 책임론… 양당 지도부 교체론 고개

정청래 더불어민주당 총괄상임선거대책위원장이 3일 국회에 마련된 제9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재보궐 선거 개표종합상황실에서 출구조사 결과를 지켜보고 있다. 오른쪽 사진은 장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장이 이날 서울 여의도 중앙당사에서 6·3 지방선거와 재보궐선거 출구조사 결과 방송을 보고 있는 모습. /이병화 기자