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정치

이준석 “투표용지 부족 가벼운 문제 아냐, 개표 즉각 중지해야”

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성희제 기자

승인 : 2026. 06. 03. 22:15

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"개표 끝나버리면 사후적 판단 돼"
"선관위 긴급 회의 소집해 판단해야"

이준석 개혁신당 대표가 서울시장 선거를 비롯한 각급 선거에서 발생한 투표용지 부족 사태를 두고 "가볍게 다룰 문제가 아니다"라며 즉각적인 개표 중단을 요구했다.


이 대표는 3일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "투표용지를 적게 인쇄한 것이 지침에 따른 것인지, 지역별 선관위의 자체적 판단인지는 국회에서 나중에 엄중하게 다뤄야 한다"며 "그 전에 개표 절차를 중지해야 한다"고 밝혔다.


특히 선관위의 사후 대처 방식을 강하게 비판했다. 이 대표은 "선관위는 문제가 된 투표소의 최대 인원이 투표했다고 가정하고 그 범위 내에 표차가 있으면 문제없다고 생각하겠지만, 상황은 그렇지 않다"며 "수백, 수천 표 단위로 용지 부족이 발생했다면 그 자체로 어떤 개표 결과가 나오더라도 정치적 의미가 크다"고 지적했다.


이어 "개표가 끝나버리면 일단 숫자가 나오고 어떻게 처분할지에 대한 사후적 판단이 되기 때문에 그 자체로 문제가 된다"고 덧붙였다.


이 대표은 중앙선거관리위원회의 책임 있는 지도부 결단도 촉구했다. 그는 "개표를 우선 중지하고 중앙선관위원들이 긴급 회의를 소집해서 이 상황에 대한 공식적인 판단 및 지휘를 해야 한다"고 강조하며 "지금 지역선관위 등이 이런 것에 대해서 판단해서 진행하면 안 된다"고 날을 세웠다.

성희제 기자

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