성평등 조직문화 사업설명회 개최…개선·추진 방향 공유

공공기관 150곳…조직문화 진단·맞춤형 개선 지원

성평등가족부 현판2 0 성평등가족부 정부서울청사

화면 캡처 2026-04-14 114603 0 자료=성평등가족부 제공

성평등가족부는 14일 오후 지방자치단체·공공기관·공직유관단체 등 150여 개 기관 대상으로 2026년 성평등 조직문화 조성 사업설명회를 개최한다고 밝혔다.이번 사업설명회는 기관별 조직문화 진단과 맞춤형 개선과제 도출, 단계별 추진체계, 기관담당자의 역할 등 사업의 방향과 절차를 종합적으로 공유하기 위해 마련됐다. 성평등 조직문화 조성 사업은 공공부문 구성원의 성평등 인식을 높이고 조직 내 정책과 제도 전반에 성평등 관점을 반영하기 위해 추진하고 있다.올해는 신규 조직진단 58개 기관 포함 총 152개 기관 대상으로 조직진단·개선지원·이행지원 등 단계별 맞춤 지원이 추진한다. 이날 설명회에서는 조직문화 개선 추진 노하우를 공유하기 위해 지난해 우수 참여기관인 우체국 금융개발원이 여성인재를 발굴하고 관리자로 확대해 온 전략을 소개한다, 성북구도시관리공단이 조직문화를 개선한 과정을 설명한다.아울러 기관담당자의 적극적인 참여와 지속적인 개선 노력을 독려하기 위해 지난해 참여기관의 변화 사례를 담은 우수 사례집을 배포할 예정이다. 성평등 조직문화 조성 사업은 2020년 시범사업 이후 현재까지 총 724개 기관을 대상으로 단계별 지원을 진행해 왔다. 조직진단 351개 기관, 개선지원 218개 기관, 이행지원 155개 기관을 포함한 수치다.진단 결과를 바탕으로 자체 개선계획을 수립한 기관 비율이 2022년 60%에서 2025년 88.7%로 증가했다. 이는 조직문화 개선에 대한 기관들의 의지와 참여가 지속적으로 확대되고 있는 것으로 나타났다.조민경 성평등부 성평등정책관은 "성평등 조직문화 진단은 성평등한 일터로 나아가는 첫 걸음"이라며 "앞으로도 각 기관의 맞춤형 지원을 통해 공공부문 전반에 실질적인 성평등문화가 확산되도록 적극 뒷받침하겠다"고 말했다.