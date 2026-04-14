KDT AI 캠퍼스 참여기관 44개소 확정…5월부터 운영 개시

AI 시스템 개발 등 엔지니어 양성 목표…실무 역량 강화

AKR20260414067800530_01_i_P4 0 자료=고용노동부 제공

고용노동부와 한국기술교육대, 직업능력심사평가원은 14일 'K-디지털 트레이닝 인공지능(AI) 캠퍼스' 운영기관 44곳을 운영기관 선정 결과를 발표했다.올해 처음 시행하는 AI 캠퍼스는 기업들이 미래 경쟁력 확보를 위해 AI 도입을 본격화하고 있음에도 전문인력 부족 등 어려움을 겪는 점을 고려해 AI 전환을 이끌 청년들을 선제적으로 양성하기 위한 과정이다. AI 시스템 개발, AI응용 소프트웨어(SW)개발 등 엔지니어 양성이 목표다. 특히 기업의 실제 현업 문제를 해결하는 프로젝트 학습 비중을 30% 이상으로 편성하여 실무 역량을 강화한다.운영기관으로는 SK AX와 CJ올리브네트웍스 등 기업 21곳과 성균관대 경북대 등 대학교 7곳, 스마트인재개발원 등 훈련기관 16곳이 최종 선정됐다. AI 캠퍼스에 참여하는 기업들은 자체 AI 설루션, 실제 비즈니스 데이터 등 훈련에 필수적인 인프라를 제공한다.이와 함께 SK AX와 CJ올리브, 케이지아이씨티는 수료생들에게 서류전형 면제, 인턴십 기회 제공, 그룹사·협력사 네트워크를 통한 채용 연계 서비스도 제공할 예정이다. 대학들은 전문 교수진과 우수 연구장비 등을 AI 캠퍼스 과정에 투입한다. 성균관대(반도체·금융), 차의과대(바이오), 인하대(자율주행)는 대학별 주력 전공과 연계한 훈련을 설계했다.경북대·부경대 등 지역 우수 대학은 '문제 해결형 프로젝트'를 통해 지역 기업의 AX전환을 지원하거나 지역 기업과의 인턴십·채용 협약을 통해 청년들의 지역 정착을 지원할 계획이다.이번 선정 결과는 직업능력심사평가원 누리집을 통해 확인 가능하며 각 기관들은 개별 훈련 일정에 따라 훈련생을 모집할 예정이다. 자세한 사항은 각 선정기관별 누리집과 고용24(work24.go.kr)에서 확인할 수 있다.권창준 노동부 차관은 "이번 AI 캠퍼스 공모에 170여 개 기관이 응모하는 등 기업 등 관심이 뜨거웠다"며 "각 기관들이 청년들의 AI 전문역량 습득과 채용 문제에 대해 진지하게 고민하고 AI 캠퍼스를 통해 AI시대 청년들의 미래 준비를 적극적으로 지원해 나가겠다"고 말했다.