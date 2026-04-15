금호석유화학, 재활용 ABS로 車 내장재 상용화…장영실상 수상

1996년 이후 6번째 수상…"에너지·환경 분야 첫 사례"

재활용 ABS 20% 적용, 탄소배출 16% 저감

내열·강도·VOC 기준 충족…완성차 양산 적용

사진1. 금호석유화학 관계자들이 장영실상을 수상하고 있다 0 금호석유화학 관계자들이 장영실상을 수상하고 있다./금호석유화학

금호석유화학이 재활용 플라스틱을 자동차용 고사양 소재로 전환한 기술로 장영실상을 수상했다. 폐가전 소재를 고품질 내장재로 상용화하며 재활용 소재 활용 범위를 확대한 사례다.15일 금호석유화학은 서연이화, 현대자동차와의 공동 연구를 통해 개발한 재활용 ABS 기반 자동차 내장재 소재가 'IR52 장영실상'을 수상했다고 밝혔다. 금호석유화학의 장영실상 수상은 1996년 이후 6번째다.이번 성과의 핵심은 재활용 ABS의 한계를 넘어선 점이다. 기존 재활용 ABS는 열화와 이물 혼입, 물성 편차 문제로 자동차처럼 품질 기준이 높은 산업에서는 적용이 제한적이었다. 이에 금호석유화학은 내열 SAN 기반 설계와 정밀 배합 기술을 적용해 내열 ABS를 개발했다. 50종 이상의 재활용 원료를 평가하고 공급망 품질을 개선하는 과정을 거쳐 물성 안정성을 확보했다.개발된 소재는 재활용 원료를 20% 이상 적용하면서도 냄새(VOC), 내열성, 충격 강도, 외관 품질 등 자동차 부품 기준을 충족했다. 탄소배출량도 약 16% 줄였다. 해당 소재는 실제 차량 내장 부품에 적용돼 양산 단계까지 이어졌다.금호석유화학은 "재활용 소재 기반 고부가 제품 개발을 지속하고 소재 성능과 친환경성을 동시에 확보해 관련 시장 대응력을 높이겠다"고 밝혔다.