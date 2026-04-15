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사회 교육·행정자치

“오늘의 기분이 내일의 희망으로”…기본사회위원회 공식 출범

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김보영 기자

승인 : 2026. 04. 15. 11:18

지역 주민 참여 강화…연내 기본사회 추진 실현방안 발표
대통령 직속 기본사회위원회가 지난 14일 오후 서울 중구 한국프레스센터에서 출범식과 함께 전체회의를 개최하고 본격적인 공식 활동에 돌입했다. 이날 회의에 강남훈 부위원장과 19명의 위촉위원, 16개 중앙행정기관의 장 등 당연직 위원이 참석했다.

15일 행정안전부에 따르면 위원회는 '기본사회' 실현을 위한 정책을 총괄·조정하고 점검하는 핵심 기구로, 강남훈 부위원장을 비롯한 위촉위원과 16개 중앙행정기관장 등 총 43명의 규모로 꾸려져 국가 비전의 구심점 역할을 맡는다.
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지난 14일 대통령 직속 기본사회위원회 출범식 및 제1차 전체회의에 앞서 강남훈 부위원장, 윤호중 행안부 장관(우측 네번째) 등 위촉 위원들이 기념촬영을 하고 있다/사진= 행안부 제공
이날 전체회의에서 그간의 기본사회 추진경과 및 향후 계획, 위원회 운영방향이 보고됐고, 위원회 운영세칙이 서면으로 심의됐다. 앞으로 위원회는 기본사회 실현을 위한 추진체계를 공고히 하고, 기본사회 관련 연구용역과 지역별 주민의견 수렴을 통해 부문별 기본사회 수준을 마련하는 등 지역 주민이 함께하는 기본사회 정책 방향을 제시할 예정이다.

이와 함께 기본사회 실현을 위한 비전과 목표, 추진전략 및 주요 정책 등을 구체화한 기본사회 실현방향을 마련하고 전문가 자문, 권역별 간담회 등을 거쳐 '기본사회 추진 실현방안'을 연내 발표할 계획이다.

강남훈 부위원장은 "'오늘의 기본이, 내일의 희망으로' 이어질 수 있도록 다양한 경험과 전문성을 갖춘 위원분들과 함께 실효성 높은 정책을 마련하고, 체감도 높은 성과가 속도감 있게 도출될 수 있도록 노력해나가겠다"고 말했다.

윤호중 행안부 장관은 "이번 위원 위촉을 계기로 기본사회위원회의 활동이 본격화되는 만큼 기본사회 정책이 지역 사회에서 깊이 뿌리내릴 수 있도록 지역 특성에 맞는 주민과 함께하는 추진체계를 마련하고 주민 체감도 높은 정책을 발굴·추진하도록 적극 지원하겠다"고 말했다.





김보영 기자

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