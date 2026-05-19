[백운산 오늘의 운세] 2026년 5월 19일

쥐띠
36년 원하던 것이 잘 해결된다.
48년 좋은 결과를 듣게 된다.
60년 생각지 않은 소식을 듣게 된다.
72년 집안에 웃음꽃이 피는 시기다.
84년 시험 운이 좋아지니 합격한다.
96년 바라던 소원을 성취하게 되는 하루다.
소띠
37년 건강에 대한 자신감을 가진다.
49년 목돈이 마련되니 기쁜 하루다.
61년 걱정 속에서도 자금이 마련된다.
73년 변동 수로 자리 변동하는 운세다.
85년 마음을 비우니 횡재수가 생긴다.
97년 좋은 일 하니 좋은 일이 찾아온다.
범띠
38년 막혔던 일도 시원하게 해결된다.
50년 근심 걱정이 빠르게 사라진다.
62년 침착하게 행동해야 한다.
74년 막힘없이 일이 원활히 진행된다.
86년 어딜 가나 인기가 많은 하루다.
98년 선배에게 칭찬을 받는다.
토끼띠
39년 안색이 밝으니 한결 보기가 좋다.
51년 인색하지 않으니 복이 찾아온다.
63년 놀래는 일 생기니 교통법규를 준수해야 한다.
75년 짜증이 나더라도 양보한다.
87년 꺼진 불도 다시 확인한다.
99년 대회에 나가서 상을 받는다.
용띠
40년 원하는 것을 조금 얻게 되는 날이다.
52년 횡재수가 있으니 근심 걱정이 사라진다.
64년 근심이 멀리 떠나간다.
76년 기쁜 일이 생기는 하루다.
88년 빈틈이 없으니 부족함도 없다.
00년 소원을 성취하니 만사가 대길하다.
뱀띠
41년 기분이 다시 좋아진다.
53년 꽃이 가득 피어오른다.
65년 서두르면 답답함이 밀려올 뿐이다.
77년 주변에 중상모략하는 자가 있으니 조심한다.
89년 마음에 드는 사람을 소개받는다.
01년 꾸준한 노력으로 빛을 보는 날이다.
말띠
42년 작은 걱정이 생겨도 잘 이겨내야 한다.
54년 어려움이 생기지만 금방 이겨낸다.
66년 지인과 즐거운 여행을 떠난다.
78년 자신만의 주관이 뚜렷해야 한다.
90년 운이 막혔으니 잠시 침묵하는 것이 좋다.
02년 문서로 인해 큰 이익을 얻는 하루다.
양띠
43년 뜻을 이루기 힘든 시기니 두루 살펴보아야 한다.
55년 원하는 것을 차츰 얻게 된다.
67년 의지를 갖고 다시 일어서야 한다.
79년 발 빠르게 움직이는 것이 좋다.
91년 생각지 않은 금전이 찾아온다.
03년 막혔던 이직 운이 점점 좋아지는 날이다.
원숭이띠
32년 스트레스가 줄어들고 기쁨이 생겨난다.
44년 금전 운이 풀린다.
56년 바라던 소원을 성취한다.
68년 부족한 일손에 큰 도움을 얻는다.
80년 마음을 전전긍긍 졸이다가 점차 좋아진다.
92년 꼬였던 일이 원만히 해결된다.
닭띠
33년 뜻밖의 금전운과 문서운이 있다.
45년 바라던 소원을 성취하게 된다.
57년 운세가 좋은 시기다.
69년 금전 운이 서서히 풀린다.
81년 집안에 불길함을 가져오는 운수가 사라진다.
93년 곧 좋은 기회가 오니 차분히 기다린다.
개띠
34년 골치 아픈 문서의 매매가 성사된다.
46년 문서 운이 오후부터 좋아진다.
58년 근심은 사라지고 즐거움으로 가득해진다.
70년 친구들과 즐겁게 지내는 하루다.
82년 실력이 더욱 좋아지니 만사대길 하다.
94년 어려운 일을 하나씩 성취한다.
돼지띠
35년 오래된 문서를 집안에서 발견한다. 47년 지인들과 즐겁게 담소를 나눈다.
59년 서두르지 않고 여유롭게 지낸다.
71년 오후쯤 금전 운이 좋아진다.
83년 어려움을 이겨내니 운이 좋아진다.
95년 바라던 운이 갈수록 대길하다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장