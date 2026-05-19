[백운산 오늘의 운세] 2026년 5월 19일

말띠

42년 작은 걱정이 생겨도 잘 이겨내야 한다.

54년 어려움이 생기지만 금방 이겨낸다.

66년 지인과 즐거운 여행을 떠난다.

78년 자신만의 주관이 뚜렷해야 한다.

90년 운이 막혔으니 잠시 침묵하는 것이 좋다.

02년 문서로 인해 큰 이익을 얻는 하루다.