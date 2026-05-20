[백운산 오늘의 운세] 2026년 5월 20일

돼지띠

35년 일이 빠르게 성사된다.

47년 매사 현명하게 대처해 나간다.

59년 행운과 성취감을 함께 얻는다.

71년 모두에게 인정받는 인물이라는 평을 얻는다.

83년 분주하게 움직이는 운이다.

95년 마음에 안 드는 일만 생긴다.