[백운산 오늘의 운세] 2026년 5월 20일

쥐띠
36년 금전 문제로 인해 걱정이 따른다.
48년 계획대로 실천하니 만사형통할 운이다.
60년 짜증을 냈더니 운이 크게 도와주지 않는다.
72년 비로소 소원을 성취한다.
84년 막혔던 일이 점차 풀리기 시작한다.
96년 주변과 의견이 어긋나 짜증 나는 운세이다.
소띠
37년 문서 관련된 일로 재미를 본다.
49년 난관을 극복하니 숨통이 트인다.
61년 부러움을 한 몸에 받는 날이다.
73년 돈을 쓰는 재미는 오래 가지 않는다.
85년 마음속에 근심만 쌓이는 날이다.
97년 숨은 실력을 발휘한다.
범띠
38년 일이 순조롭다가도 막힌다.
50년 걱정스럽던 일들이 해결된다.
62년 불평을 늘어놓으니 일만 더 꼬인다.
74년 식사를 거를 정도로 분주하다.
86년 우환과 질고가 따르니 주의해야 한다.
98년 지인 도움으로 소망하던 일이 해결된다.
토끼띠
39년 만나는 사람마다 즐거움을 준다.
54년 마음이 점점 더 답답해지는 시기다.
63년 일이 뜻대로 잘 안 풀린다.
75년 친인척의 도움으로 기쁨이 가득하다.
87년 비로소 소원을 성취하니 기쁘다.
99년 마음 왠지 불편한 날이니 조심한다.
용띠
40년 좋은 일이 생기려고 하니 얼굴이 빛난다.
52년 변동 운으로 문서매매에 성공한다.
64년 얻지 못할 것은 포기한다.
76년 생각지 않은 일들만 생긴다.
88년 반가운 사람들과 만나 즐거운 시간을 보낸다.
00년 열심히 하니 결과가 눈앞에 보이게 된다.
뱀띠
41년 건강을 챙기지 않으니 근심이 늘어나게 된다.
53년 자금 운이 좋아지니 기분이 한결 좋아진다.
65년 뜻대로 소원을 성취한다.
77년 약한 모습을 마주하니 마음이 아프다.
89년 마음 속이 답답해도 약주는 멀리해야 한다.
01년 욕심부리지 말고 하던 일에 더욱 주력한다.
말띠
42년 걱정하던 일이 좋게 마무리된다.
54년 비로소 소원을 성취한다.
66년 주위에 부탁했던 일이 순조롭게 진행된다.
78년 안색이 한결 좋아지는 날이다.
90년 운수 대통한 날이니 바라던 일이 뜻대로 된다.
02년 새로운 사람을 소개받는 날이다.
양띠
43년 집안에 우환이 사라지니 마음 편하다.
55년 약속이 지켜지지 않아 답답하다.
67년 잔치가 있는 장소에서 귀인을 만난다.
79년 하는 일에서 좋은 결과가 있다.
91년 그간 착잡했던 마음이 편안해진다.
03년 마음속에 근심이 마침내 사라진다.
원숭이띠
32년 일을 오래 끌면 상황이 불리해진다.
44년 바라던 소원을 성취한다.
56년 평판이 좋아지며 주변인 중 으뜸이 된다.
68년 사람을 다스리는 능력이 돋보인다.
80년 실력을 보여주니 인기가 상승한다.
92년 근심으로 마음이 불안하다.
닭띠
33년 자기 꾀에 스스로 걸려드니 조심해야 한다.
45년 문서매매에 새 소식 있는 날이다.
57년 운수대통하니 소원을 성취한다.
69년 총명함과 개성이 돋보이는 날이다.
81년 담력을 키우니 용기가 생긴다.
93년 집안으로 좋은 기운이 들어온다.
개띠
34년 망설임이 참으로 많아지는 날이다.
46년 만인으로부터 높은 신임을 받는다.
58년 바라는 것을 얻기 힘들어진다.
70년 일사천리로 바라는 일을 진행해 나간다.
82년 힘들어지는 시기이니 아껴 쓰고 절약해야 한다.
94년 바라던 소망이 이뤄진다.
돼지띠
35년 일이 빠르게 성사된다.
47년 매사 현명하게 대처해 나간다.
59년 행운과 성취감을 함께 얻는다.
71년 모두에게 인정받는 인물이라는 평을 얻는다.
83년 분주하게 움직이는 운이다.
95년 마음에 안 드는 일만 생긴다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장