르노코리아, R&D 수장에 임석원 선임…전동화 전환·개발 속도 혁신 가속

오로라 프로젝트 이끈 30년 엔지니어…차세대 전동화 개발 총괄

‘퓨처레디’ 전략 본격화…연 1종 전동화 출시·개발기간 2년 내 단축

[사진자료] 임석원 르노코리아 신임 연구소장 0 임석원 르노코리아 신임 연구소장./르노코리아

르노코리아가 연구개발(R&D) 조직 수장을 교체하며 전동화 전환과 개발 체계 혁신에 속도를 낸다.16일 르노코리아는 중앙연구소인 르노테크놀로지코리아(RTK)를 이끌 신임 연구소장(R&D본부장)에 임석원 디렉터를 임명했다고 밝혔다.임 신임 연구소장은 1993년 삼성그룹 공채로 입사해 삼성자동차와 르노코리아를 거치며 30년 이상 파워트레인과 신차 개발을 담당해온 개발 전문가다. 특히 2022년부터 차량 총괄 엔지니어(CVE)로 참여한 오로라 프로젝트를 통해 그랑 콜레오스와 필랑트 출시를 주도하며 프로젝트 완성도를 끌어올렸다는 평가를 받는다.르노코리아는 다양한 글로벌 협업 경험과 양산 개발 역량을 바탕으로 향후 전동화 모델 개발과 개발 기간 단축을 동시에 추진할 적임자로 판단했다는 설명이다.이번 인사는 르노코리아가 추진 중인 중장기 전략 '퓨처레디' 플랜과 맞물려 있다. 회사는 2029년까지 매년 1종 이상의 전동화 모델을 국내 시장에 선보이고, 2028년부터는 차세대 전기차를 부산공장에서 생산한다는 계획이다.개발 체계도 전면 개편한다. 신차 콘셉트 확정부터 양산까지 걸리는 기간을 2년 이내로 단축하고, 2027년 첫 SDV(소프트웨어 정의 차량) 출시를 기점으로 자율주행 레벨2++와 AIDV(인공지능 정의 차량)로의 전환을 본격화할 방침이다.이를 위해 연구개발 조직과 글로벌 파트너 간 협업 구조도 수평적으로 재편한다. 단순 부품 개발을 넘어 소프트웨어와 AI 중심의 통합 개발 체계를 구축하겠다는 전략이다.