[포토] 한병도-송언석 여야 원내대표 ‘중동상황 대응 논의’

한병도 더불어민주당 원내대표와 송언석 국민의힘 원내대표가 16일 국회에서 열린 중동 상황 대응·극복을 위한 더불어민주당·국민의힘 원내대표 긴급 점검 회의에 참석해 대화를 나누고 있다.