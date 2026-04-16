배지 대신 세월호 리본…여야, ‘안전한 사회 실현’ 한 목소리

野, 최고위원회의 시작 전 희생자 추모 묵념

與, 옷깃에 노란 리본 달고 희생자 애도 전해

‘생명안전기본법’ 제정…이달 중 상임위 처리

2026041601000981700050271 0 세월호 참사 12주기인 16일 국회에서 열린 정책조정회의에 한병도 더불어민주당 원내대표와 원내대표단이 세월호 노란 리본 뱃지를 착용한 채 참석하고 있다. /이병화 기자

세월호 참사 12주기를 맞은 16일 배지 대신 노란 리본을 옷깃에 단 국회의원들의 모습이 눈길을 사로잡는다. 각자의 방식대로 참사 유가족과 생존자에게 위로를 전한 여야는 참사의 고리를 끊겠다는 일념으로 '안전한 사회'를 약속했다. 더불어민주당은 참사에 대한 국가와 지방자치단체의 예방 의무를 강화하는 '생명안전기본법'을 조속히 처리하겠다는 의지도 밝혔다.이날 국민의힘 지도부는 세월호 희생자 304명을 추모하는 묵념으로 최고위원회의를 개회했다. 송언석 원내대표는 "그날의 충격을 잊을 수 없다. 국민이 '그날 국가는 어디에 있었는가'라는 질문을 던졌고, 우리는 오늘을 '국민 안전의 날'로 지정하며, 사회 안전의 중요성을 되새기기로 결의했다"고 말했다.민주당 역시 노란 리본을 단 채 희생자들을 애도했다. 나아가 이태원·무안 여객기 등 세월호 이후 반복되는 참사에 대한 우려도 표하며 재발을 막아내겠다는 입장도 내놨다. 한병도 원내대표는 "304명의 희생자를 가슴 깊이 애도한다. 진실과 책임을 온전히 규명하지 못한 참사의 고통은 살아남은 모두에게 이어지고 있다"며 "세월호 이후에도 참사는 계속되고 있다. 민주당과 이재명 정부가 그 악순환을 끊겠다"고 다짐했다.민주당은 '안전한 사회'로 나아가기 위한 대책으로 '생명안전기본법' 제정을 강조했다. 국민의 안전권을 기본권으로 명시하고, 국가 안전 관리 책무를 강화해 재난 예방 및 피해자 지원 체계를 마련하는 내용이다. 현재는 여야 이견으로 행정안전위원회 법안심사소위에 계류돼 있는 상태이며, 민주당은 이달 중 상임위 통과를 목표로 하고 있다.한정애 정책위의장은 "다시는 세월호 같은 비극이 반복되지 않도록 재난 안전에 대한 국가 책무를 확립하고 재난안전관리 역량 또한 강화해야 한다. 생명과 안전이 존중받는 사회로 나아갈 수 있도록 하는 '생명안전기본법' 제정은 더 이상 미룰 수 없는 시대적 소명"이라고 했다.한편 이재명 대통령을 비롯한 우원식 국회의장, 정청래 대표, 한병도 원내대표, 천하람 개혁신당 원내대표, 진보개혁 4당 대표 등은 이날 오후에 열린 '세월호 참사 12주기 기억식'에도 참석했다. 국민의힘 지도부는 불참했다.