[포토]밝은 표정으로 대화하는 원민경 장관과 배경훈 부총리

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관(오른쪽)과 원민경 성평등가족부 장관이 16일 오후 서울 종로구 정부서울청사 영상회의실에서 열린 과학기술관계장관회의에 참석해 회의전 대화하고 있다.