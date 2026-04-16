신한카드, 육군본부와 군장병 금융·문화 복지 확대 논의

clip20260416133845 0 신한카드는 16일 육군본부와 군장병을 위한 복지 및 문화 지원 방안에 대해 의견을 교환하는 간담회를 진행했다. 육군본부는 신한카드가 추진해 온 군부대 내 '아름인도서관' 설립 등 장병 대상 금융·복지 서비스 제공에 대해 감사의 의미로 기념품을 전달했으며, 양측은 지속적인 군장병 복지 및 문화 지원과 관련한 사항에 대해 의견을 나눴다. 간담회에 참석한 박창훈 신한카드 사장(오른쪽)과 김규하 육군참모총장이 기념 사진을 촬영하고 있다./신한카드

신한카드는 육군본부와 군장병을 위한 복지 및 문화 지원 방안에 대해 의견을 교환하는 간담회를 가졌다고 16일 밝혔다.간담회에는 김규하 육군참모총장, 장희열 육군본부 인사참모부장, 박창훈 신한카드 사장 등 관계자들이 참석한 가운데 서울 용산 로카우스 호텔에서 진행됐다.육군본부는 신한카드가 추진해 온 군부대 내 '아름인도서관' 설립 등 장병 대상 금융·복지 서비스 제공에 대해 감사의 의미로 기념품을 전달했으며, 양측은 지속적인 군장병 복지 및 문화 지원과 관련한 사항에 대해 의견을 나눴다.신한카드는 사회공헌 사업인 '아름인도서관'을 2019년부터 꾸준히 지원, 육군 제1군단, 육군 수도군단, 제1보병사단 등 현재까지 총 7개 군부대에 도서관을 개관했다. 친환경 시공과 디지털 기기 등 변화하는 병영 환경에 맞춰 설계된 도서관은 장병들이 이용하는 자기계발 및 휴식 공간으로 활용되고 있다.특히 올해 개관 예정인 익산 육군 부사관학교와 인제 제12보병사단 도서관은 장병 자녀들을 위한 문화 공간 수요까지 반영해 가족 단위 이용이 가능한 복합 문화공간으로 조성될 계획이다.이밖에도 오는 8월에는 군장병 1000여 명을 초청해 마술 공연을 진행하는 등 군인들의 문화·여가를 지원하는 프로그램도 확대한다는 계획이다.박창훈 신한카드 사장은 "병영 내 아름인도서관을 구축하는 기회를 주신데 대해 감사하며 향후 지속적으로 확대할 수 있는 방안을 찾아보겠다"며 "특히 신한은행과 함께 진행하고 있는 나라사랑카드 관련해서는 장병들에게 최상의 서비스를 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.