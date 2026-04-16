“강압 수사” “재판 개입” 충돌에… 대장동 청문회 파행

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서영교 민주당 국조특위 위원장은 이날 청문회에서 의사진행 방해를 이유로 신동욱 의원에게 '퇴장 조치'를 명령했다. 앞서 오전 서 위원장은 회의 중 신 의원에 '발언권 정지'를 통보했다. 오후 회의에서 이 사실을 뒤늦게 인지한 신 의원이 "발언권이 위원장 손에 쥔 떡이냐. 무슨 이유로 마음대로 뺏느냐"며 항의했다.
이에 민주당 의원들은 "지금도 TV조선 앵커냐", "쇼하고 있다"며 맞섰다. 서 위원장은 신 의원을 퇴장시키며 "위원장 손에 든 떡이라든지, 이따위 발언을 하면 되느냐"며 국회법 제145조를 근거로 들었다.
앞서 오전 회의에서도 국민의힘 의원들은 과거 이재명 대통령의 대장동 사건 변호인이었던 이건태 민주당 의원의 특위 위원 자격을 두고 "명백한 이해충돌"이라며 집단 퇴장하는 등 회의 내내 충돌이 이어졌다.
여야는 핵심 증인들의 진술을 두고도 맞붙었다. 나경원 국민의힘 의원은 지난 14일 청문회 당시 방용철 전 쌍방울 부회장의 발언을 언급하며 "김성태 전 회장이 필리핀에서 리호남에게 70만 달러를 준 것을 소상하게 진술했다"며 "이번 특위가 얼마나 조작된 것인지 명백하게 알게 됐다"고 했다. 반면 서 위원장은 "국정원 보고로 리호남은 제3국에 있었다는 것이 확인된 명백한 위증"이라며 "정치검찰의 협박 수사로 만들어진 거짓말"이라고 맞받았다.
민주당은 남욱 변호사의 증언을 앞세워 검찰을 "조작 범죄단체"라고 했다. 남 변호사는 2022년 9월 조사 당시 "정일권 검사가 배를 갈라 장기를 꺼낸다고 압박하고, 가족사진을 보여주며 '우리의 목표는 하나'라고 협박했다"고 말했다. 민주당 의원들은 "'피의자 이재명'을 명시한 것이 표적 수사의 명백한 증거"라고 지적했다.
반면 이원석 전 검찰총장은 "최고 의사결정권자 수사는 수사의 기본"이라며 "특정인의 재판 관여를 위한 국정조사는 삼권분립 위반이자 헌법 파괴"라고 직격했다. 정일권 부장검사와 송경호 전 지검장 역시 "가족사진은 위로 차원이었고, 압수조서 기재도 통상적 수사 실무"라고 일축했다.
한편 극한 대치 속에 민주당은 불출석한 핵심 증인 김만배 씨, 정영학 회계사와 논란의 압수조서를 작성한 김형석 검사에 대해 동행명령장을 발부했다.