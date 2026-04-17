송언석 “국조, 진실규명 아닌 ‘원님재판’ 전락…與 국가폭력 자행”

원내대책회의, 발언하는 송언석 원내대표<YONHAP NO-3318> 0 국민의힘 송언석 원내대표가 17일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. /연합

송언석 국민의힘 원내대표는 17일 국회 '윤석열 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사 특별위원회(국조특위)'를 '원님재판'이라고 규정하며 강하게 비판했다.송 원내대표는 이날 오전 국회에서 열린 원내대책회의에서 "국정조사라는 이름의 국가 폭력이 사람을 죽음으로 내몰고 있다"며 "대장동 사건을 수사했던 검사가 국정조사 증인으로 채택되고 나서 극단적인 선택을 시도했다"고 밝혔다.송 원내대표는 "더불어민주당은 이재명 대통령에 대한 수사와 기소를 국가폭력으로 규정하고 이 대통령을 수사하고 기소하는 검사들을 국가폭력 가해자로 처벌하는 입법을 추진하고 있다. 그러나 진짜 국가폭력은 현재 민주당이 자행하고 있는 국정조사"라고 지적했다.이어 "국정조사는 이미 진실규명 조사가 아닌 일방적인 호통과 인격적 모독으로 점철된 원님재판으로 전락된 지 오래"라고 꼬집었다.특히 송 원내대표는 "민주당과 국정원이 '리호남은 기록에 없으므로 필리핀에 없었다'고 주장하는 것은 국민을 바보로 아는 조작 선동"이라며 "공작원의 기본은 위장이다. 여러 장의 여권을 쓰는 위장 신분의 비밀 스파이 이름이 문서에 없었다는 이유로 그 자리에 없었다고 단정하는 것은 바보 같은 추론"이라고 비판했다.아울러 "대북송금 사건은 증거가 차고 넘친다. 수두룩한 증거와 증언이 모두 조작과 회유로 만들어졌다는 것이냐"며 "1심, 2심 재판관을 비롯해 대법관들까지 모두 판결을 조작했다는 주장이냐"라고 했다.그러면서 "이 대통령의 억울함을 풀어줄 방법은 재판 재개 뿐"이라며 "재판을 재개해서 조작 증거를 제시하고 무죄 판결을 받아내면 될 것이다. 재판이 아닌 공소 취소라는 해괴한 방법을 쓰겠다는 것은 결국 조작기소 아니라고 하는 자백일 뿐"이라고 덧붙였다.