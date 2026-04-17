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[포토]중동상황 피해업종 관련 산업 금융권 간담회에서 발언하는 이억원 위원장

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박성일 기자

승인 : 2026. 04. 17. 14:15

이억원 금융감독원위원장이 17일 오후 서울 종로구 세종대로 정부서울청사에서 열린 제3차 중동상황 피해업종 관련 산업 금융권 간담회에 참석해 발언하고 있다.
박성일 기자

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