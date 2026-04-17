[포토]행안부-금융위, 고유가 피해지원금 금융기관 업무협약식 개최

김민재 행정안전부 차관이 17일 오후 서울 종로구 세종대로 정부서울청사에서 열린 고유가 피해지원금 업무협약식에 참석해 발언하고 있다.이 지라에는 김민재 차관을 비롯한 권대영 금융위원회 부위원장, 시장, 군수, 구청장협의회장 사무총장과 카드사, 인터넷은행, 핀테크 등 14개 금융기관이 참석했다.