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[포토]행안부-금융위, 고유가 피해지원금 금융기관 업무협약식 개최

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박성일 기자

승인 : 2026. 04. 17. 15:32

김민재 행정안전부 차관이 17일 오후 서울 종로구 세종대로 정부서울청사에서 열린 고유가 피해지원금 업무협약식에 참석해 발언하고 있다.

이 지라에는 김민재 차관을 비롯한 권대영 금융위원회 부위원장, 시장, 군수, 구청장협의회장 사무총장과 카드사, 인터넷은행, 핀테크 등 14개 금융기관이 참석했다.
박성일 기자

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