[포토]고유가 피해지원금 금융기관 업무협약식

김민재 행안부 차관, 권대영 금융위원회 부위원장 비롯한 금융기관들이 17일 오후 서울 종로구 세종대로 정부서울청사에서 열린 고유가 피해지원금 업무협약식에 참석해 업무협약식후 기념촬영을 하고 있다.